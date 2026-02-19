Programadministratörer Till Europa-Avdelningen
Sida / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-19
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sida i Sundbyberg
, Stockholm
, Gotland
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbete med ekonomi- och programadministration och som uppskattar att arbeta serviceinriktat för att andra kollegor ska få det stöd de behöver för att göra sitt arbete så bra som möjligt. Vill du dessutom arbeta på en statlig myndighet med internationella frågor i fokus kanske detta är tjänsten för dig
Om jobbet
Rollen som programadministratör på Sidas Europaavdelning med placering i Rissne innebär kvalificerat administrativt arbete med fokus på att ge stöd till enheternas handläggare i deras arbete med biståndsinsatser samt att ge stöd till enhetschefen i arbetet med finansiell uppföljning av både biståndsbudgeten och budgeten för interna kostnader. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Löpande ekonomiadministration såsom att granska utbetalningar till samarbetspartners och att hantera fakturor.
Tillsammans med controller kvalitetssäkra beslut om stöd till samarbetspartners
Kvalitetskontroll och arbete i Sidas ekonomiplaneringssystem Planit
Stöd till handläggare i hanteringen av biståndsinsatser i Sidas olika IT-system (t.ex. insatshanteringssystem samt dokument-, ekonomi- och faktureringssystem
Övergripande arbete med enhetens insatsportföljer i BISI
Bistå enhetschefen med finansiell uppföljning av både biståndsbudgeten och enhetens förvaltningsbudget (inkl reseplanen)
Stöd till handläggare i samband vid upphandlingar och avrop från ramavtal
Delta i avdelningsövergripande arbete kring intern styrning och kontroll
I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Gymnasieexamen, gärna inom relevant område, t ex administration och/eller ekonomi eller motsvarande
Språk
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Arbete med ekonomihantering, gärna på statlig myndighet
Arbete med ekonomiadminstrativt stöd till kollegor
God samarbetsförmåga och flexibilitet
Goda kunskaper i Office-programmen, framförallt Excel
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna använda olika analysverktyg
Vara noggrann och ha sinne för ordning.
För denna roll är det meriterande om du
Har arbetat på en arbetsplats som arbetar internationellt
Har erfarenhet av Planit och BISI
Har möjlighet att resa i arbetet
Har erfarenhet av administrativt arbete i en statlig myndighet
Har kunskap i andra relevanta språk
Bra att veta
Befattningarna avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att slutkandidat behöver genomgå en säkerhetsprövning.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 15/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Bister eller Malin Perhult, 08-698 50 00
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9751764