Professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geokemi,
2026-04-23
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geokemi för att leda och utveckla ämnet vid samhällsomställningen till grönare teknik.Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Gruvindustrins miljöfrågor har varit och kommer att vara ett av ämnets viktigaste forskningsområden, men ämnet har stora möjligheter att breddas mot tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Analytisk kemi, isotopgeokemi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden.ÄmnesbeskrivningTillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.ArbetsuppgifterBefattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en ledarroll med övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet avseende forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt bistå i undervisning. Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer och till industrin.Ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att attrahera externa medel och säkerställa finansiering för såväl egen forskning som för att främja den akademiska miljön vid ämnet i stort. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer och utvecklas.BehörighetBehörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa vetenskaplig verksamhet av hög internationell standard, som visar på en tydlig kvalitetsmässig progression
ha en total vetenskaplig produktion som i kvantitet ska motsvara minst tre doktorsavhandlingar inklusive doktorsavhandlingen
uppvisa akademiskt ledarskap, genom bland annat- erfarenhet av forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och/eller ledamot i betygsnämnd- erfarenhet av ledning av forskningsprojekt- erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forskningsprojekt som huvudsökande - erfarenhet av interna uppdrag inom universitet- erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
ha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
uppvisa pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling
uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, genom bland annat- tillgängliggörande av ny kunskap för det omgivande samhället- införlivande av samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.
Utöver behörighetskraven för professor ska vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, genom bland annat
erfarenhet av personalansvar och personalutveckling
självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter
att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar.
Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet
Pedagogisk skicklighet
Förmåga att leda och utveckla verksamhet
Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder, viktas lika:
• goda kontakter med internationella nätverk med inriktning mot gruvrelaterad miljöforskning eller annan tillämpad geokemisk forskning
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• kontakter med industri och våra svenska studenter förutsätter goda kunskaper i svenska, och sökande som inte behärskar svenska språket förväntas förvärva dessa kunskaper inom 1-2 år efter anställning
• förmåga att samverka internt inom universitetet och med det omgivande samhället
InformationAnställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Prefekt, Charlotta Johansson, Charlotta.M.Johansson@ltu.se
, telefon +46 (0)920-49 18 67Facklig företrädare: SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
el OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se
Sista dag att ansöka är 3 september, 2026
Referensnummer: 2274-2026
