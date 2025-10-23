Professor i vårdvetenskap med inriktning migration och jämlik vård
2025-10-23
Vill du bidra till att vidareutveckla ämnet vårdvetenskap på Högskolan Dalarna? Institutionen för Hälsa & Välfärd utlyser nu en professur i vårdvetenskap med inriktning migration och jämlik vård.
Ämnesbeskrivning
Vårdvetenskap fokuserar på människors hälsa, ohälsa och vårdande ur ett helhetsperspektiv. I en globaliserad värld påverkas dessa frågor i allt högre grad av migration, kulturell mångfald och sociala skillnader. För att uppnå en jämlik vård krävs forskning och utbildning som belyser hur migration och strukturella faktorer samverkar med hälsa, vårdbehov och vårdmöten.
Dina arbetsuppgifter
Som professor i vårdvetenskap med inriktning migration och jämlik vård förväntas du bidra till utvecklingen av ämnets undervisning och forskningsmiljö. Du ska genom egen undervisning, forskning och ledarskap stödja ämnets fortsatta utveckling samt stärka dess vetenskapliga och samhälleliga relevans.
Specifika arbetsuppgifter
I anställningen ingår att:
• Att utveckla och genomföra undervisning på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen.
• Att bidra till strategisk utveckling av forskningsmiljön och till samverkan med det omgivande samhället, regionalt, nationellt och internationellt inom vårdvetenskap med fokus på migration och jämlik vård.
• Aktivt söka extern forskningsfinansiering och bidra till utvecklingen av forskningsmiljön.
• Handleda doktorander och bidra till utvecklingen av forskarutbildningen.
• Samverka med hälso- och sjukvården, beslutsfattare och civilsamhället för att bidra till en mer jämlik vård i praktiken.
• Sprida forskningsresultat nationellt och internationellt samt bidra till samhällsdebatten inom området.
• Aktivt bidra till institutionens och högskolans strategiska utveckling.
Vi förutsätter att du besitter goda språkkunskaper i engelska och svenska (danska eller norska) och gärna något ytterligare språk.
Är du personen vi söker
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen (4 kap 3 §). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen med forskningsinriktning vårdvetenskap eller närliggande vetenskapligt område.
Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet inom praktiknära forskning, samverkan med vårdverksamheter och framgångsrikt arbete med extern forskningsfinansiering är särskilt meriterande.
Enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning i linje med SUHF:s rekommendationer eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om inte särskilda skäl föreligger. Saknas sådan utbildning vid anställningstillfället ska den genomföras inom två år.
För läraranställning vid Högskolan Dalarna gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer lika stor vikt att ägnas åt prövning av den vetenskaplig som den pedagogisk skicklighetenligt HF kap 4.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet skall särskild vikt läggas vid:
- Forskningsproduktionens kvalitet, omfattning och relevans för ämnesområdet.
• Förmåga till tvärvetenskapligt samarbete
• Dokumenterad förmåga att leda och utveckla forskningsverksamhet.
• Erfarenhet av att erhålla och leda externfinansierade forskningsprojekt.
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall särskild vikt läggas vid:
- Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande och engagemang,
• Erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom högre utbildning,
• Dokumenterad erfarenhet av handledning på avancerad nivå och forskarnivå
• Bidrag till utveckling av utbildningskvalitet och pedagogiska metoder.
Andra meriterande bedömningsgrunder
- God samarbetsförmåga, initiativförmåga och ansvarstagande
• Dokumenterad förmåga av akademiskt ledarskap inom vårdvetenskap
• Erfarenhet av "praktiknära" forskning.
• Dokumenterad erfarenhet av medverkan i forskarutbildning, inklusive handledning av doktorander.
• Erfarenhet av att utveckla externfinansierad forskningsverksamhet.
• Kunskap om hur sjukdom, graviditet, smärta eller psykisk ohälsa kan skilja sig mellan kulturer.
• Kunskap om hur otillräckliga kunskaper i svenska, påverkar tillgång till information, möjlighet att boka tid för sjukbesök eller beskriva sina symtom.
• Kompetens relaterad till hur bristande kunskap hos vårdpersonal kan skapa misstro eller missförstånd.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde våren 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Falun.
Publiceringsdatum2025-10-23
Ansökan med styrkt meritförteckning, kopior av betyg/intyg, skriftlig redogörelse/dokumentation för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst tio arbeten) ska vara inkommen till HDa senast 2026-11-25
