Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen
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2026-06-29
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Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas drygt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. För mer information besök gärna institutionens hemsida: Institutionen för estetiska ämnen
Institutionen för estetiska ämnen söker nu en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall bild, musik och slöjd.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Professorn förväntas initiera ny forskning, ansöka om externa forskningsmedel och att verka för att utveckla institutionens miljö för forskning och forskarutbildning. I detta ingår även att utveckla välfungerande forskningssamarbeten med interna och externa kollegor inom estetiska ämnen samt att utgöra ett stöd för juniora forskare vid institutionen. Handledning, samverkan och administrativt arbete, samt personal-, ämnes- och planeringsmöten ingår också i anställningen.
I anställningen ingår de första tre åren 50% forskningstid. Del av forskningstiden finansieras av Lärarhögskolan och personen som anställs förväntas bedriva forskning med relevans för lärarutbildningens och skolans undervisning i estetiska ämnen. Efter anställningens första tre år ingår 30% forskningstid som är fakultetsfinansierad. För den del av anställningen som finansieras med anslag för utbildning utgår kompetensutvecklingstid (20% av den utbildningsfinansierade delen av anställningen) som i normalfallet används till forskning och arbete med forskningsansökningar.
Behörighetsgrunder för anställning som professor
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen (4 kap. 3 § högskoleförordningen).
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.
Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.
Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.
För information om Bedömningsgrunder, vänligen se annonsen här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder, ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör därutöver motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid:
forskningsskicklighet inom ämnesområdet pedagogiskt arbete med inriktning mot de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. Vetenskaplig skicklighet inom en bredd av detta område är särskilt meriterande.
förmåga att framgångsrikt leda forskargrupper eller forskarnätverk.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid:
förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
samverkan med omgivande samhälle.
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid:
pedagogisk skicklighet inom området pedagogiskt arbete med inriktning mot de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska stor vikt fästas vid:
bredd i ämneskompetens inom estetiska ämnen samt vetenskapliga metoder och teorier.
bredd i erfarenhet av undervisning på alla nivåer inom lärarutbildning.
förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning.
Att bidra till att utveckla miljön för forskning och forskarutbildning inom ämnet pedagogiskt arbete, liksom att planera och genomföra undervisning innebär nära samarbete med kollegor. Stor vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.
Därutöver ska vikt fästas vid administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, och vid den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-09-15. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/tva-dokument/
Övriga upplysningar
Anställningen är tillsvidare, på 100%, med start enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög fysisk närvaro i miljön är ett krav.
Vid Humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om fakultetsfinansierad forskningstid i intern konkurrens.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, eller stina.wikberg@umu.se
eller
Anneli Taflin, HR-samordnare, 090-786 89 31, anneli.taflin@umu.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
ST ST 090-7865431 Jobbnummer
9982756