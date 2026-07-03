Professor i pedagogik med konstnärlig inriktning
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2026-07-03
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Läs mer om SKH här: https://www.uniarts.se/dans/
Professor i pedagogik med konstnärlig inriktning.
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom ämnesenheten Danspedagogik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom ämneslärarprogrammet i dans och kandidatprogrammet i danspedagogik.
Som professor är du ledande inom pedagogisk forskning i ditt konstnärliga område, kvalitén på verksamheten är på högsta internationella nivå. Du ska ha både omfattande vetenskaplig kompetens såväl som djup förståelse för pedagogiskt arbete inom ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva vetenskapligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de pedagogiska processer som ingår i din undervisning.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att du undervisar, handleder och examinerar studenter inom alla enhetens program och i studenternas självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Du deltar i arbetet med att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra ämnesområden på SKH.
I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:
leder utvecklingen inom danspedagogik och följer den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet inom högskola.
arbetar med forskningsförankringen i alla enhetens program.
skapar möjlighet för utveckling av forskningskompetensen inom kollegiet.
undervisar i pedagogik och didaktik inom dans.
bedriver forskning och utveckling inom danspedagogik.
bedriver och leder praktiknära forskning inom ULF (Utbildning, lärande och forskning).
arbetar med att möjliggöra för studenterna att utveckla förståelse för intersektionella perspektiv.
arbetar med kursadministration, driver institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildningar och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis ansvar för fristående kurser på avancerad nivå samt även beredas möjlighet till tid för vetenskaplig forskning.
Behörighet
Behörig att anställas som professor i pedagogik med konstnärlig inriktning är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Pedagogisk skicklighet på professorsnivå innebär att man visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalité på olika nivåer. Pedagogisk skicklighet innebär också erfarenhet av forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn.
Vetenskaplig skicklighet innebär att man är ledande inom sitt vetenskapliga område och/eller har genomfört vetenskaplig forskning av högsta kvalitet. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, med både djup och bred kunnighet inom sitt vetenskapliga område. Vetenskaplig skicklighet innebär också god förmåga att bygga upp, leda och utveckla aktuellt vetenskapligt område samt god förmåga att kommunicera kunskap om området. Utöver detta visas vetenskaplig skicklighet genom vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och betydande omfattning inom det aktuella ämnesområdet, forskningsanslag som erhållits i konkurrens, initiering och ledning av forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som opponent, sakkunnig, redaktör eller liknande. https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor
Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen.
Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.
Du behöver kunna undervisa på svenska samt engelska.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du är aktiv inom vetenskaplig pedagogisk forskning med konstnärlig inriktning.
Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning och ska vara dokumenterade:
Vetenskaplig doktorsexamen i pedagogik med konstnärlig inriktning
Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i pedagogik med konstnärlig inriktning
Erfarenhet av att undervisa och handleda studenter inom högskola/universitet på grund- och avancerad nivå.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete med fokus på intersektionella perspektiv.
Erfarenhet av att genomföra, leda och publicera resultat från praktiknära forskning.
Erfarenhet av arbete i internationella sammanhang.
Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer.
Administrativ skicklighet
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus är på en öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskild vikt vid din samarbets- och kommunikationsförmåga.
Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Om anställningen
Anställningens är en tillsvidareanställning med omfattning är 50 procent av heltid. Beräknat tillträde augusti 2027 eller enligt överenskommelse.
Stockholms konstnärliga högskola vill tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten.
Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2026/390/2.2.1. Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet "Vad ska ansökan innehålla (lärare)" här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31
Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKH 2026/390/2.2.1.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms konstnärliga högskola
(org.nr 202100-6560), https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/
114 28 STOCKHOLM Kontakt
HR-partner
Camilla Byström camilla.bystrom@uniarts.se Jobbnummer
9992410