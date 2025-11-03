Professor i onkologi förenad med anställning som läkare i onkologi vid RÖ
2025-11-03
Klinisk onkologi handlar om behandling och uppföljning av samt forskning om cancersjukdomar.
Som professor är du aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Cancerforskningen vid Linköpings universitet (LiU) har under de senaste åren visat en positiv utveckling. I egenskap av professor i klinisk onkologi ser vi att du jobbar med att stärka den kliniska forskningen inom onkologi, och etablera din egen forskargrupp vid Linköpings Universitet. Vi ser gärna att din forskning kompletterar och bygger vidare på befintlig forskning inom både onkologi, med särskilt fokus på att skapa synergier och i god samklang med nuvarande forskningsledare/forskning samtidigt som det främjar samarbeten med befintliga starka forskningsmiljöer vid LiU. Skapar en tydlig koppling mellan prekliniska forskningsmiljöer och den kliniska verksamheten. Du förväntas bidra till att etablera och utveckla en grupp /forskningsmiljö inom klinisk onkologi, där flera forskningsledare kan verka och där yngre forskare kan få stöd i sin karriärutveckling. Som professor undervisar du på grundnivå och
avancerad nivå på svenska och/eller engelska samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar. Arbetet kan inkludera administrativa uppgifter såsom kursdesign, kursansvar och examination.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Du bidrar till samverkan, som är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.
• Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra
forskning.
• Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god
utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället.
Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom institutionstjänstgöring eller kliniska ledningsuppdrag. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Du kommer att vara klinisk verksam vid Onkologiska Kliniken inom Region Östergötland.
Tillsammans med verksamhethetchef Onkologisk kliniken strategiskt skapa förutsättningar för en stark universitetssjukvårds enhet. Fortsätta arbetet med att utveckla Linköping Comprehensive Cancer Center genom regionala, nationella och internationella samarbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas: Krav för anställningen är att du är specialistläkare inom onkologi och har en etablerad och aktiv forskningslinje inom onkologi med potential att attrahera externa forskningsmedel. Särskilt meriterande är att du har dokumenterad erfarenhet av att erhålla anslag från större finansiärer. Att du har erfarenhet av att bygga attraktiva forskningsmiljöer - engagera och motivera andra forskare att driva forskningsmiljön framåt. Detta genom visad goda ledaregenskaper, samarbetsförmåga och translationellt intresse. Vara beredd att etablera sig i Linköping, och aktivt bidra till utvecklingen av forskningsmiljön inom onkologi vid universitetet i samarbete med Region Östergötland.
Meriterande är att du visat strategiskt ledarskap inom akademisk forskning tex genom forskningsprogram, institutionell samverkan eller större forskningsplattformar. Bidrar med komplementär kompetens till befintlig forskning inom onkologi och eventuellt hematologi vid LiU. Visat förmåga att skapa och upprätthålla nationella och internationella samarbeten både inom forskningen och kliniken.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: Krav för anställningen är att du bidragit till undervisning och undervisat på grund och avancerad nivå inom ämnesområdet. Meriterande är erfarenheter av att planera, genomföra, utvärdera, reflektera över och utveckla undervisning, fördjupa och bredda sina kunskaper och färdigheter såväl ämnesmässigt som didaktiskt och pedagogiskt, leda och utveckla pedagogisk verksamhet, kollegialt samarbeta samt samverkan med det omgivande samhället.
Gällande samverkan kommer följande att bedömas: dokumenterad skicklighet i samverkan inom klinisk verksamhet och forskning. Särskilt meriterande för den här anställningen är arbete med utbildnings-, klinisk och forskningssatsningar liknande Linköpings Comprehensiv Cancer Center.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är klinisk erfarenhet och skicklighet samt annan skicklighet som åberopas inom klinisk onkologi.
Då undervisning och/eller forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på både svenska och engelska.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska, kliniska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens, verksamhetens och universitetets/regionens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.
