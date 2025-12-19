Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper vid Göteborgs universitet! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.
Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Inom ämnesområdet bedrivs en omfattande forskning som omfattar inom kvinnors reproduktiva hälsa och sjukdomar. Forskningen inkluderar kliniska, experimentella och epidemiologiska studier och bedrivs på lokal, nationell och internationell nivå. Företrädare för ämnet obstetrik och gynekologi medverkar dessutom i flera av fakultetens utbildningsprogram.
Ämne
Obstetrik och gynekologi
Ämnesbeskrivning
Professurens ämnesområde är obstetrik och gynekologi. Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet och förlossning samt utredning och behandling av barnlöshet hos både kvinnor och män.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom anställningens ämnesområde på en nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att utveckla kunskap och innovation inom området, gärna inom translationella forskningsmiljöer som stärker kopplingen mellan grundforskning och klinisk tillämpning. Den anställde förväntas initiera, leda och genomföra forskningsprojekt samt publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka och erhålla externa forskningsmedel från nationella och internationella finansiärer, samt arbeta för att skapa långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.
I arbetsuppgifterna ingår initialt att vara kursledare för KUL kursen och den valbara kursen för obstetrik och gynekologi under termin 11 på läkarprogrammet samt det övergripande ansvaret för institutionens samordning med barnmorskeprogrammet. I uppdraget ingår vidare utveckling av examinationsverksamheten för obstetrik och gynekologi under termin 9 samt att vara examinator för obstetrik och gynekologi delkursen enligt roterande schema. I detta uppdrag ingå arbetet med länkning av lärandemål, undervisning och examination tillsammans med huvudkursledare.
Efter beslut av verksamheten, vid en tidpunkt som bedöms lämplig efter tillträdandet, kommer anställningsinnehavaren att övergå till huvudkursledaransvar för undervisning, kursansvar och examination i kurser på både grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet samt andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Anställningsinnehavaren kommer då att vara huvudkursledare för all undervisning som involverar olika aspekter av gynekologi och obstetrik under en period om minst fem år.
I anställningen ingår även delat ansvar som terminsledare för termin 9, samt delkursledare för obstetrik och gynekologi tillsammans med övriga lärare vid avdelningen. Detta ansvar gäller för den del av utbildningen som utgör nya termin 9 på läkarprogrammet, enligt ett roterande schema.
Vidare ingår handledning av studenter, ST-läkare och doktorander på alla utbildningsnivåer, samt mentorskap i lärarprojekt för docentur. I uppgifterna ingår också att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, pedagogiska metoder, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till kursinnehåll och utbildningens övergripande syfte.
Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, så som administrativa uppgifter och interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.
Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter och motsvarande ungefär en tredjedel av anställningen.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.
Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Läkarexamen och specialistkompetens i obstetrik och gynekologi är krav för anställningen.
Anställningen är förenad med en anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.
Obs! För information om bedömningsgrunder, anställningsvillkor, kontaktuppgifter, övriga upplysningar och ansökan, se fullständig annons: Ledig anställning - Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
