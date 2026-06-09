Professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-09
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets Humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed
Vi söker nu en professor i medie- och kommunikationsvetenskap med start enligt överenskommelse.
Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning, seminariehandledning, samverkan samt administrativt arbete. I anställningen ingår 30 % fakultetsfinansierad forskning tillsvidare. Professorn förväntas initiera forskningsprojekt och aktivt söka forskningsmedel, gärna i samverkan med flera andra forskare, samt övergripande bidra till ämnets och institutionens fortsatta utveckling.
Behörighetsgrunder för anställning som professor
Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap (4 kap. 3 § högskoleförordningen).
Erforderliga språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, samt goda kunskaper i engelska för att kunna bedriva undervisning på samtliga utbildningsnivåer utgör ett krav för anställningen.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/
För info om Bedömningsgrunder och Avvägningar mellan bedömningsgrunder se https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/professor-i-medie--och-kommunikationsvetenskap_907937/
Ansökan
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 31 augusti 2026. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/om-institutionen/tva-dokument/
Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.
Vid Humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om fakultetsfinansierad forskningstid i intern konkurrens.
Övrig information
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå. Hög närvaro på arbetsplatsen är ett krav för att på ett tillfredsställande vis kunna utföra arbetsuppgifterna som ingår i anställningen.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: Förmåner (umu.se).
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sofia Pulls, 090-7865797, sofia.pulls@umu.se
eller HR-samordnare anette.humby@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
ST ST 090-7865296 Jobbnummer
9955321