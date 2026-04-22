Professor i Materialvetenskap inr. integr. beräkningsbaserad materialteknik
2026-04-22
Ämnesområde
Materialvetenskap med inriktning mot integrerad beräkningsbaserad materialteknik.
Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar materialvetenskap med fokus på integrerad beräkningsbaserad materialteknik (Integrated Computational Materials Engineering, ICME) som ett strategiskt ramverk för internationellt ledande forskning och utbildning. En central och nödvändig del av ämnesområdet är djup kompetens inom CALPHAD-tekniken (Calculation of Phase Diagrams) för termodynamisk och kinetisk modellering av multikomponentsystem.
Ämnesområdet innefattar utveckling och tillämpning av avancerade beräkningsbaserade metoder där CALPHAD utgör en kärnmetodik för att integrera fasdiagram, termodynamik, diffusions- och fasomvandlingsmodeller med process-mikrostruktur-egenskaps-samband, maskininlärningsmetoder samt experimentella metoder. Särskild vikt läggs vid materialdesign för avancerad tillverkning, där additiv tillverkning utgör ett viktigt tillämpningsområde för utveckling, validering och implementering av ICME-metodik, samt vid andra tillverkningsprocesser och materialsystem, inklusive högpresterande legeringar, högentropimaterial och funktionellt graderade material, med tillämpningar inom energi-, rymd- och industrisektorn.
Ämnesområdet har en tydlig internationell profil och förväntas stärka KTH:s och ITM-skolans position som ledande aktörer inom materialvetenskap, digital materialutveckling och hållbar industriell omställning.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår ansvar för att strategiskt utveckla och leda internationellt erkänd forskning inom materialvetenskap med inriktning mot ICME vid Institutionen för materialvetenskap (MSE), ITM-skolan. Arbetsuppgifterna omfattar att initiera och bedriva forskningsverksamhet på hög internationell nivå, att attrahera betydande extern forskningsfinansiering samt att etablera och leda starka forskningsmiljöer som sammanbinder beräkningsbaserad modellering, experimentell validering, tillverkning och samverkan med internationella universitet, forskningsinstitut, industri och samhälle.
Vidare ingår undervisning och kursutveckling på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom materialvetenskap, materialdesign och beräkningsbaserade metoder, med särskilt ansvar för utbildning inom termodynamisk och kinetisk modellering samt CALPHAD-tekniken. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till och vidareutveckla forskarutbildning och avancerade kurser inom CALPHAD, ICME och relaterade metoder, samt handledning av doktorander, postdoktorer och examensarbetare. Professorn förväntas aktivt bidra till utvecklingen av forskarutbildningen och till att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning.
I arbetsuppgifterna ingår även akademiskt ledarskap, såsom att leda större forskningssatsningar och forskargrupper, att delta i kollegiala organ, att bidra till strategisk ämnes- och verksamhetsutveckling inom MSE och ITM-skolan samt att verka för jämställdhet, mångfald och en inkluderande akademisk miljö.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
vetenskaplig skicklighet inom materialvetenskap, i synnerhet ICME och CALPHAD-tekniken.
pedagogisk skicklighet inom materialvetenskap, både brett ämnesmässigt och riktade mot ICME och CALPHAD-tekniken.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Det är även av betydelse att den sökande har visat
administrativ skicklighet
samarbetsförmåga
Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.Så ansöker du
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 23 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Prefekt
Joakim Odqvist odqvist@kth.se
9868453