Professor i komplexa sociotekniska system med inriktning mot transport
Ämnesområde
Komplexa sociotekniska system med inriktning mot transport
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar utveckling av kunskap, principer, metoder och verktyg som stödjer analys och styrning av komplexa sociotekniska system och deras långsiktiga utveckling, med särskilt fokus på hållbara transportsystem.
Ämnet bygger på omfattande modellbaserad utveckling och analys av komplexa sociotekniska system inklusive hela livscykeln, karakterisering, integrering av kvalitativa och kvantitativa metoder samt kopplingar till olika perspektiv, metoder och hållbarhetsrelaterade utmaningar. En av ämnets centrala aspekter är en djup förståelse om hur olika aktörer - genom sina perspektiv, roller och förmågor - formar och påverkar systemförändringar, samt hur externa faktorer driver utvecklingen. Nära samarbete med industrin och andra samhälleliga aktörer kännetecknar därför ämnet.Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både forskning och utbildning. Forskningsverksamheten innefattar att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsinriktningar, driva forskningsansökningar, etablera nya forskningssamarbeten samt handleda studenter.
Vidare ingår att bygga upp, leda och utveckla forskningsområdet komplexa sociotekniska system vid KTH. Forskningen bedrivs i stor utsträckning inom tvärvetenskapliga projekt och i samarbete med många olika typer av aktörer. Professorn kommer att ingå i en multidisciplinär grupp, tematiskt organiserad vid KTH, med ansvar för att utveckla ämnesområdet brett och i samverkan med grupper inom områden som system- och komponentdesign, mekatronik och inbyggda system, integrerad produktutveckling och design. Ämnets tvärvetenskapliga karaktär innebär även omfattande samarbete med andra institutioner och skolor vid KTH, liksom med näringsliv och offentlig sektor.
Arbetsuppgifterna omfattar även medverkan i, och aktivt arbete för att utveckla, utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Detta inkluderar även kursansvar och kursutveckling. Professorn förväntas kunna undervisa på svenska inom fem år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställningen.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
- samarbetsförmåga.
Det är även av betydelse att den sökande har visat
- administrativ skicklighet.
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
