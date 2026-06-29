Professor i hematologi, förenad med befattning som specialistläkare
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2026-06-29
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Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Beskrivning av ämnesområdet
Hematologi är ett centralt kliniskt och akademiskt ämnesområde med stark koppling till både forskning och undervisning samt till högspecialiserad vård. Ämnet omfattar diagnostik och behandling av maligna och benigna blodsjukdomar, inklusive leukemier, lymfom, myelom och myelodysplastiska syndrom samt stamcellstransplantation och avancerad cellterapi.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Professuren innebär ett övergripande ansvar för att utöva ett samlande och strategiskt akademiskt ledarskap och att långsiktigt vidareutveckla ämnesområdet hematologi.
Den som anställs förväntas leda och utveckla forskning inom hematologi samt aktivt bidra till utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Professorn ska handleda doktorander och bidra till forskningsmiljöns utveckling, inklusive aktivt sökande av externa forskningsmedel.
I anställningen ingår även kliniskt arbete som specialistläkare i hematologi vid Akademiska sjukhuset, vilket innebär ett nära samband mellan forskning, utbildning och klinisk verksamhet. Professorn förväntas även bidra till samverkan med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)
För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt svenskt bevis om specialistkompetens i hematologi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i hematologi, ha lämnat in ansökan om detta till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för anställningen.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. (6 § AO)
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägd bedömning kommer dock att ske så att en sökande med betydande försteg i pedagogisk skicklighet kan komma att rangordnas före en sökande med viss fördel i vetenskaplig skicklighet. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO).
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.
Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. (24 § AO)
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar. (28 § AO)
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 5 § RB.
Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (6 § RB)
Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO)
Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Kontakt
Josef Järhult josef.jarhult@medsci.uu.se 0184710000 Jobbnummer
9983921