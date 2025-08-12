Professor i företagsekonomi; entreprenörskap, marknadsföring, organisation
2025-08-12
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.
Vi söker nu en dynamisk professor med stationering i Östersund som vill ta en aktiv roll i utvecklingen av ämnet med inriktning mot entreprenörskap, marknadsföring och/eller organisation.
Läs mer om institutionen https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/ejt/. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att en professor tar ett övergripande ansvar för ämnets utveckling. Den sökande bedriver högkvalitativ forskning, leder eller medverkar i olika typer av forskningsprojekt, ansöker aktivt om forskningsmedel, både för egen och andras räkning, samt bidrar i seminarie- och annat utvecklingsarbete. Det innebär även att den sökande utöver den egna undervisningen tar ansvar för utbildning på alla nivåer och för alla studieformer i fråga om kvalitetssäkring, progression och kursutveckling. För både forskning och utbildning är samverkan med såväl kollegor som externa aktörer en viktig del, både lokalt och globalt. Även administration samt vissa inslag av ledarskap ingår i arbetsuppgifterna, exempelvis vad gäller grupp- och projektledning.
Anställningsort är Östersund, men arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna. Vi förväntar oss hög närvaro på arbetsplatsen.
Den sökande kan förvänta sig:
- En miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter
- En miljö som värdesätter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete
- Möjlighet att utveckla och genomföra egna idéer kring utbildning och forskning
- 40% forskning i tjänsten
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vidare gäller behörighetskrav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
samt i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/
Din behörighet ska ligga inom området företagsekonomi med rubricerad inriktning och avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi. För behörighet som professor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd professor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.
Övriga krav
Den sökande ska kunna uppvisa:
- Aktiv vetenskaplig verksamhet av med omfattande internationell publicering av hög kvalitet inom ämnet företagsekonomi, även under senare år
- Dokumenterad förmåga att publicera i högt rankade tidskrifter inom ämnet företagsekonomi enligt Academic Journal Guide - (UK-ABS Latest List), inklusive att vara ensamförfattare eller försteförfattare
- Originalitet, bredd och djup i teori och metod
- Vetenskaplig självständighet
- Förmåga att planera, initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander under forskarutbildningens olika stadier
- Dokumenterad förmåga att handleda doktorander i ämnet företagsekonomi
Förmåga att erhålla forskningsanslag från välrenommerade vetenskapliga finansiärer (såsom Vetenskapsrådet) i nationell och/eller internationell konkurrens
- Omfattande och väl dokumenterad förmåga att arbeta strategiskt med pedagogisk utveckling och utbildningskvalitet på grund-, avancerad och forskningsnivå
- Väl vitsordad pedagogisk skicklighet i fråga om undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inklusive omfattande och väl dokumenterad erfarenhet av olika arbets- och undervisningsformer
- Förmåga att samarbeta väl med kollegor och bidra till en god arbetsmiljö
- Skicklighet att utveckla och leda administrativ verksamhet och personal
Goda kunskaper i svenska eller engelska, i både tal och skrift, är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att den sökande är en person som konstruktivt bidrar till en god kollegial miljö Den sökande tar initiativ, är ansvarstagande, utvecklings-, resultat- och kvalitetsinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god ledar- och samarbetsförmåga. Den sökande ska också ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Mittuniversitetet kommer att göra en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt lämplighet. I övrigt hänvisar vi till Mittuniversitetets anställningsordning.
Det är meriterande om den sökande har:
• internationella erfarenheter och kontakter
• genomgången forskarhandledningskurs
• dokumenterad erfarenhet av att använda teknikstött lärande
Åberopade meriter ska styrkas. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet medhttps://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Östersund
Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se
, tfn. 010 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se
, tfn. 010 142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, anna-maria.jansson@miun.se
, tfn. 010 142 84 14. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla:
- CV
- Intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering och betyg
- Publikationsförteckning
- Max tio åberopade arbeten
- Skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- Skriftlig redogörelse för pedagogiska meriter och pedagogiska reflektioner
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
