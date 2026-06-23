Professor i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar
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2026-06-23
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Professor i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar
Anställning
En anställning som professor tills vidare i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar. Anställningen är placerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och nära knuten till det strategiska forskningsområdet EpiHealth (Epidemiology for Health) som leds av Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet.
Anställningen kommer inte att kunna omförhandlas till en förenad anställning. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i första hand forskning, men även undervisning samt medverkan i ledningsuppdrag vid Medicinska fakulteten.
Lunds universitet har mycket goda förutsättningar för epidemiologisk forskning tack vare den långsiktiga satsningen på EpiHealth (Epidemiology for Health) som ett strategiskt forskningsområde för nationell och internationell excellens inom epidemiologi. Dessutom förfogar Lunds universitet över flera stora forskningsdatabaser med omfattande fenotypning och biobanksprover, såsom Malmö Kost Cancer, Malmö Offspring Study, Malmö Förebyggande Medicin, Men Born 1914, Gott Åldrande i Skåne (GÅS), EpiHealth-kohorten samt Swedish Cardiopulmonary BioImage Study (SCAPIS).
Innehavaren förväntas bedriva självständig forskning på mycket hög nationell och internationell nivå inom epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar.Anställningen avser att stärka och bygga strategiskt viktig forskning inom kardiovaskulär epidemiologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Undervisning och utveckling av kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå utgör också en viktig del av arbetsuppgifterna.
Innehavaren förväntas vara beredd att anta uppdraget som forskargruppschef vid IKVM. Därtill förväntas innehavaren även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag. Professorn ska representera ämnet nationellt och internationellt bidra till att utveckla excellensen inom det strategiska forskningsområdet EpiHealth samt samverka med samhället i stort.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Behörighet
Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 § är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Lunds universitets anställningsordning).
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Den sökande ska visa mycket god vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.
Den sökandes vetenskapliga skicklighet visas genom aktuell, ledande och självständig forskningsverksamhet på mycket hög internationell nivå.
Publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter samt nationella och internationella anslag erhållna i konkurrens som huvudsökande kommer att tillmätas betydelse.
Vidare ska den sökande också visa förmåga att initiera och driva nationella och internationella forskningssamarbeten. Den sökande skall visa förmåga att bidra till kommande utveckling av forskning. Framtida planer och visioner kommer att tillmätas betydelse. Aktuell och relevant erfarenhet av kliniknära forskning och samarbeten är meriterande.
Den sökande ska uppvisa pedagogisk skicklighet av relevans för ämnesområdet såväl inom utbildning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Detta visas genom förmåga att planera, genomföra, leda, och utveckla utbildning.
Därutöver kommer stor vikt att tillmätas visad förmåga till akademiskt ledarskap, strategisk utveckling och samarbete. Den sökande ska visa förmåga och potential att leda och utveckla verksamhet. Detta visas genom dokumenterade ledaregenskaper, exempelvis genom ledningsuppdrag, förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildning eller ledarskap i forskningsmiljöer, tvärvetenskapliga projekt eller konsortier. Ledarskapsförmåga innefattar även god kommunikativ och samarbetsinriktad kompetens, förmåga att främja medarbetares professionella utveckling samt att bidra till en god arbetsmiljö. Meriterande är erfarenhet av ledarskap i internationella sammanhang, liksom erfarenhet och dokumenterad förmåga att bedriva strategiskt utvecklingsarbete inom tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Vikt kommer även att fästas vid skicklighet i fråga om deltagande i organisatorisk utveckling och samverkan och förmåga att interagera med det omgivande samhället. Detta visas genom erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat och att skapa samarbeten med forskare inom olika discipliner samt med relevanta aktörer utanför akademin. Förmåga att kunna sprida kunskap och att bidra till att implementera forskningsresultat i samhället eller klinisk verksamhet är meriterande.
Övrig information
Ytterligare upplysningar lämnas av prefekt Patrik Midlöv, tel: 073 079 13 63, e-post: patrik.midlov@med.lu.se
eller dekan Maria Björkqvist, tel: 072-700 71 63, e-post: maria. bjorkqvist@med.lu.se
Eventuella upplysningar om EpiHealth lämnas av koordinator Jonas Björk, tel: +46 46 222 69 16 e-post: jonas.bjork@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringskoordinator Eva Nilsson, tel: 046-222 17 89, e-post: eva_a.nilsson@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2026-08-27.
Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Jobbnummer
9974055