Professionsutvecklare till Sveriges Farmaceuter

Har du erfarenhet av utredande arbete och vill använda din farmaceutiska kompetens för att påverka beslut om läkemedel, apotek och hälso- och sjukvård? Hos Sveriges Farmaceuter får du en central roll i att bevaka, analysera och driva frågor som är avgörande för farmaceutprofessionens utveckling.
Om Sveriges Farmaceuter
Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare, receptarier och farmacistudenter. Förbundet samlar drygt 7 000 medlemmar och är det enda förbund som exklusivt företräder farmaceuter i Sverige. De är partipolitiskt obundna och driver frågor som stärker farmaceutens roll som samhällets läkemedelsexpert - i apotek, hälso- och sjukvård, myndigheter, industri och akademi. Som arbetsplats är de en mindre organisation med korta beslutsvägar, nära kontakt med förtroendevalda och god möjlighet att se resultatet av ditt arbete.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sveriges Farmaceuter. Tjänsten är ett vikariat under ca 1 års tid på heltid, men vi är öppna för dialog om deltid eller kortare tidsbegränsade uppdrag.Arbetsuppgifter
I rollen som professionsutvecklare arbetar du med både fördjupade analyser och utåtriktat påverkansarbete. Ungefär halva tiden lägger du på utredningar, faktaunderlag och remisser, och halva tiden på möten, nätverk och externa sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bevaka och analysera aktuella farmaceutiska frågor på nationell och internationell nivå, t.ex. distansapotek, läkemedelsförsörjning och farmaceuters roll i vården.
Genomföra utredningar, sammanställa faktaunderlag, besvara remisser och ta fram rekommendationer till förbundsledning och förtroendevalda.
Delta i påverkansarbete gentemot myndigheter, beslutsfattare och samarbetspartners inom hälso- och sjukvård och apotekssektor.
Företräda förbundet i möten, nätverk och arbetsgrupper, exempelvis professionsnätverk och forskningsinriktade samarbeten.
Ta fram underlag till seminarier, debattartiklar och medlemstidning tillsammans med kommunikation och förtroendevalda.Erfarenhet och utbildning
Akademisk utbildning, gärna apotekare eller receptarie.
Minst ett par års relevant arbetslivserfarenhet, till exempel från myndighet, politisk eller facklig organisation, branschorganisation, läkemedelsföretag eller akademi.
Dokumenterad erfarenhet av utredande arbete, gärna från offentlig förvaltning, forskning eller branschorganisation.
God förmåga att strukturera komplex information och skriva tydliga, väl underbyggda och engagerande texter.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som professionsutvecklare behöver du både kunna fördjupa dig i sakfrågor och förklara dem på ett sätt som skapar engagemang hos andra. Du arbetar analytiskt, noggrant och strukturerat, men är också van vid att fatta avvägda beslut när tiden är knapp. Du är självgående, tar ansvar för dina uppdrag och driver processer framåt utan att tappa helhetsperspektivet. Du har en god social fingertoppskänsla, trivs med att samarbeta med förtroendevalda och kan hantera att olika grupper tycker olika. Du kan höja blicken och se vad som är bäst för professionens långsiktiga utveckling, även när det innebär att väga samman flera intressen.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat under ca 1 års tid på heltid, men vi är öppna för dialog om deltid eller tidsbegränsat uppdrag.
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Centrala Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
