Professionell ställföreträdare-förvaltare sökes till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-11-07
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Serviceförvaltningen i Eslöv
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag där du gör konkret skillnad för människor i utsatta livssituationer?
Hos oss på förvaltarenheten arbetar du med att sörja för person, bevaka rätt, förvalta egendom och bidra till livskvalitet för personer som behöver ett professionellt stöd i komplexa och ibland svåra ärenden.
Ditt uppdrag
Som professionell ställföreträdare/förvaltare är du länken mellan huvudmannen och samhället utanför boende- och vårdmiljön. Du har ett helhetsansvar för att huvudmannens rättigheter tillvaratas och att ekonomin sköts på ett tryggt och transparent sätt.Du arbetar självständigt men med stöd av kollegor i ett team och i nära samverkan med överförmyndarnämnden, vårdpersonal, socialtjänst och psykiatri.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Företräda huvudmannen i kontakter med myndigheter, sjukvård, socialtjänst och banker
• Förvalta huvudmannens ekonomi, tillgångar och försäkringar
• Göra ansökningar om bidrag, överklaga beslut och bevaka rättigheter enligt gällande lagar
• Samarbeta i nätverk kring huvudmannen för att säkerställa god vård, omsorg och livskvalitet
• Redovisa ekonomi och förvaltning till överförmyndarnämnden
• Försäljning av bostäder
Din erfarenhet
• Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180hp inom till exempel beteendevetenskap, socionom, funktionshinderområdet, ekonomi, juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Du behöver kunna orientera dig i lagstiftning och vara insatt i det svenska välfärdssystemet.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk
• Kunskap inom redovisning, ekonomi och administration
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Intresse av att hålla dig uppdaterad inom området och delta i nätverk både inom och utanför kommunen
• Det är meriterande om du tidigare har arbetat med godmanskap/förvaltarskap eller i närliggande verksamhet.
Är det här du?
Du trivs i ett uppdrag där du får använda både hjärta och hjärna. Arbetet handlar om att skapa trygghet och ordning för människor som behöver stöd i komplexa situationer.
Du är en person som:
• har ett lugnt och stabilt sätt även när det blir stressigt eller svårt
• tycker om struktur och noggrannhet och ser till att saker blir rätt utförda
• har lätt för att bygga förtroende och möter människor med respekt och empati
• vågar stå upp för det som är rätt och fatta beslut även i känsliga situationer
• kan se helheten och hitta praktiska lösningar när vardagen blir rörig eller problem uppstår
• känner ansvar för dina uppdrag och har förmågan att arbeta självständigt men ändå nära andra
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får ett meningsfullt uppdrag, engagerade kollegor och en chef som ger stöd och tillit. Hos oss blir du en del av ett team som utvecklar arbetssätt, rutiner och kvalitet i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
• Ett självständigt och varierat arbete med stor samhällsnytta
• Kollegialt stöd och erfarna kollegor att rådfråga
• Möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande
• En trygg anställning med goda villkor enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2025-11-07Övrig information
Varför välja oss som arbetsgivare?
Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsidahttps://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/För
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287846 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Sara Andersson Sara.Andersson3@eslov.se Jobbnummer
9593672