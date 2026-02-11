Professionell ställföreträdare till Förvaltarenheten i Södertälje
Professionell ställföreträdare till Förvaltarenheten i Södertälje
Förvaltarenheten i Södertälje har i uppdrag att företräda personer som saknar förmåga att tillvarata sina intressen på egen hand. Enheten rekryterar därför ställföreträdare med uppgift att hantera ofta komplexa ärenden. Som stöd i uppdraget finns chef och gruppledare, vilka ställföreträdarna kan vända sig till för vägledning och rådgivning.
Syftet med förvaltarenhetens verksamhet är att säkerställa att de medborgare som har störst behov av ställföreträdarskap får den hjälp de har rätt till. Frivilliga gode män och förvaltare utgör även fortsättningsvis merparten av uppdragstagarna i kommunen.
Förvaltarenhetens verksamhet regleras huvudsakligen av bestämmelserna i föräldrabalken. Enheten arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden, som ansvarar för att utreda behovet av ställföreträdare för huvudmän med exempelvis svår psykisk funktionsnedsättning, psykossjukdom, missbruk eller liknande tillstånd. Förordnandet som ställföreträdare är personligt och gäller även för anställda ställföreträdare.
Förvaltarenheten är organisatoriskt placerad inom Kultur- och fritidskontoret.
Uppdragen till Förvaltarenheten kommer från överförmyndarnämnden, som har prövat och tagit ställning till individens behov av ställföreträdarskap. Uppdraget som anställd ställföreträdare innebär att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att ha kontakter med myndigheter, betala räkningar, redovisa huvudmannens ekonomi samt tillvarata huvudmannens intressen i olika sammanhang.
Det dagliga arbetet består i huvudsak av att:
• företräda huvudmannen gentemot myndigheter och domstolar,
• ha löpande kontakt med huvudmannen och dennes nätverk, exempelvis boendepersonal,
• bevaka rättigheter och skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning,
• ansöka om bidrag och ersättningar som huvudmannen har rätt till, exempelvis ekonomiskt bistånd,
• ansvara för dokumentation samt ekonomisk redovisning av huvudmannens tillgångar.
Förvaltarenheten arbeta i team där medarbetarna, utifrån kompetens och erfarenhet, gemensamt stöttar personer med komplex och flerdelad problematik. Samtidigt förutsätter uppdraget förmåga att arbeta självständigt och att fatta egna beslut. Tjänsten innebär ett stort ansvar, där ställföreträdaren ansvarar för att tillvarata huvudmännens intressen i juridiska och ekonomiska frågor, såsom vid fastighetsförsäljningar, ingående av ekonomiska avtal eller vid arvsskiften.
Vem är du?Kvalifikationer
• Utbildning på högskolenivå, exempelvis socionom, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som i kombination med relevant. erfarenhet bedöms som likvärdig.
• God kännedom om myndighetsutövning och det svenska rättssystemet.
• Kunskap om ekonomisk redovisning.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• B-körkort
Meriterande:
• Tidigare uppdrag som förvaltare eller god man.
• Kunskap om överförmyndarens ansvar och uppdrag.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.
• Kunskaper i andra språk än svenska, med fördel arabiska.Dina personliga egenskaper
Uppdraget som ställföreträdare ställer krav på god förmåga att hantera såväl större som mindre privatekonomier samt ett strukturerat arbetssätt med hög noggrannhet i den ekonomiska redovisningen. Eftersom ställföreträdaren fattar beslut för personer som saknar förmåga att göra detta själva, krävs personlig stabilitet, gott omdöme och ett respektfullt och ödmjukt bemötande gentemot kommunens medborgare.
Arbetet innebär kontakt med personer i olika livssituationer, vilket förutsätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att anpassa arbetssätt efter individens behov. Tjänsten ställer även krav på stresstålighet samt vana att arbeta i olika miljöer och med varierande arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Välkommen till oss! Övrig information
