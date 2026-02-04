Professionell service och vägledning i kontaktcenter - sommarvikariat
2026-02-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du använda din kunskap och erfarenhet för att stärka medborgarupplevelsen av vår kommun? Är du ett proffs på bemötande och service? Är du bra på att hitta svar på viktiga frågor och att navigera i digitala kanaler? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Som kommunvägledare på kontaktcenter har du ett av kommunens viktigaste och mest utåtriktade jobb. Du svarar på frågor och förmedlar relevant information om allt från bygglov till förskoleplats. Du lyssnar, reflekterar och guidar vidare, alltid med ett tydligt mål: att leverera främsta service till våra medborgare via telefon och besök. Du samarbetar nära dina kollegor på kontaktcenter.
Din kompetens
För att lyckas i rollen behöver du snabbt kunna ta in information och förmedla den på ett pedagogiskt sätt. Du har ett gott omdöme och är lyhörd i mötet med medborgare för att ge bästa möjliga service. Du är bra på att samarbeta och har lätt för att bygga relationer. Kort sagt: en god ambassadör för alla verksamheter och första intrycket för många medborgare.
Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till förändrade eller nya omständigheter.
Du har påbörjat dina högskolestudier och har ett par års erfarenhet från ett serviceyrke. Du har god förmåga att uttrycka dig väl, både i tal och skrift, främst på svenska men även engelska.
Välkommen till oss
Kommunens kommunikationsavdelning består av två enheter, kommunikationsenheten och kontaktcenter, som tillsammans består av ca 40 medarbetare. Din anställning kommer att vara på kontaktcenter som är medborgarnas och företagens ingång till service och information om kommunens verksamhet och tjänster. Vi har kontakter i första hand via telefon men också via digitala kanaler och fysiska möten.
Hos oss får du ett utvecklande jobb i en spännande miljö och en arbetsgemenskap utöver det vanliga. Vill du läsa mer om oss som arbetsgivare hittar du mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-.
Bra att veta
Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: Under första halvan av Juni
Anställningarnas läng varierar men är förlagda mellan Juni-Augusti.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Caroline Laveklint, kontaktcenterchef, tfn 036-10 21 69, e-postcaroline.laveklint@jonkoping.se
. Fackliga företrädare hittar du https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-stadskontoret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som kommunvägledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
