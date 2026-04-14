Professionell Hovmästare till Maryhill Estate
Maryhill Estate - med natursköna omgivningar, två härliga restauranger och ett gästfokus där varje detalj räknas, kommer detta vara långt mer än "bara ett jobb" för dig. Du kommer vilja vara delaktig i att förädla historian och införliva känslan av passion på en helt ny nivå. Vi strävar efter upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över.
Är du en naturlig ledare med passion för service i världsklass? Vi söker nu en hovmästare som vill ta en central roll i att skapa en välfungerande, inspirerande och minnesvärd restaurangupplevelse.
Som hovmästare är du navet i vår service. Du leder och fördelar arbetet under service, säkerställer att varje detalj sitter och att gästens upplevelse alltid är i fokus. Du arbetar nära både kök och servis för att skapa ett sömlöst flöde - från första välkomnande till sista intryck.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och fördela arbetet under service
Säkerställa högsta servicenivå och kvalitet i alla led
Coacha, utveckla och inspirera teamet
Skapa och vårda starka gästrelationer
Hantera bokningar, flöden och helhetsupplevelsen i restaurangen
Vem är du? Du har en gedigen bakgrund inom restaurang och erfarenhet av att leda service. Du är trygg i ditt ledarskap, strukturerad och har en naturlig känsla för värdskap.
Du trivs i ett högt tempo, har öga för detaljer och en förmåga att skapa lugn och kvalitet även i intensiva situationer. För dig handlar service inte bara om att leverera - utan om att överträffa.
Vi tror att du:
Har erfarenhet som hovmästare eller liknande roll
Är en tydlig och inspirerande ledare
Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuder dig:
Anställningsgrad: 80%-100% Arbetstid: Dagtid, Kvällstid, vardagar och helger. Tillträde: Omgående Lön: Avtalsmässig lön
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utbilda våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman temat. Utöver det får du en säker anställning och friskvårdsbidrag. Samt otroliga kollegor och kanske till och med vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7548215-1946761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Ålabodsvägen
)
261 63 GLUMSLÖV Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9854683