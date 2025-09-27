Professionell bilmekaniker med kunskap inom modern fordonsteknik
KS Bilteknik AB är en modern och växande bilverkstad i Örebro. Vi arbetar med både klassisk bilmekanik och den senaste fordonsteknologin. Vårt fokus ligger på kvalitet, ärlighet och personlig service. Här möter kunder en verkstad som hanterar allt från vardagliga servicejobb till avancerad felsökning inom elektronik, motorer och styrsystem. Vårt mål är att vara det självklara valet för bilägare som söker trygghet, kompetens och noggrannhet.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss får du en varierad roll som innefattar både verkstadsarbete och kundkontakt:
* Utföra felsökning, service och reparationer på personbilar
* Arbeta med både mekanik och modern fordonselektronik
* Däckservice inklusive balansering och förvaring
* Svetsning och andra specialarbeten vid behov
* Ta emot kunder, registrera uppdrag och hantera enklare kassaärenden
* Bidra till att upprätthålla en hög servicenivå och nöjda kunder
Kvalifikationer & färdigheter
* Minst 5 års erfarenhet som bilmekaniker eller fordonstekniker
* Goda kunskaper inom felsökning, diagnostik och reparation
* Förmåga att hantera både mekaniska och elektroniska system
* Erfarenhet av kundbemötande och enklare administration är meriterande
* Noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Vi erbjuder
* Ett omväxlande arbete med både verkstadsuppgifter och kundkontakt
* Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor
* Möjlighet att utvecklas inom både mekanik och modern fordonsteknik
* En trygg och professionell arbetsmiljö där vi värdesätter laganda
Arbetsplats: Idrottsvägen 27, 70232 ÖrebroSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till ks.bilteknik@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
