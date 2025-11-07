Produktutvecklingsassistent till utvecklingsavdelningen på Culinar
Culinar Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Kristianstad Visa alla civilingenjörsjobb i Kristianstad
2025-11-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culinar Sverige AB i Kristianstad
Vill du arbeta med mat och smak i en miljö där kvalitet, innovation och kundfokus står i centrum? Som produktutvecklingsassistent på Culinar får du möjlighet att kombinera din känsla för service med din nyfikenhet att lära dig nytt när det kommer till mat och smaksättning. Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Som produktutvecklingsassistent på Culinar kommer du bli en viktig del i en dedikerad avdelning av skickliga och smaksäkra produktutvecklare som tillsammans bidrar till att göra våra kunder framgångsrika. Vi jobbar tvärfunktionellt och nära våra kollegor inom sälj, produktion, inköp och kvalitet. Utvecklingsavdelningen utvecklar produkter för smaksättning och funktionalitet till kunder inom kött och chark, växtbaserat, snacks, bageri samt måltidslösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utifrån givna recept och instruktioner självständigt ta fram olika typer av provblandningar till kunder, produktutvecklare och kvalitetslabb.
Assistera produktutvecklare vid olika uppdrag och generellt vara behjälplig inom avdelningen.
Beställa och fylla på råvaror, emballage samt övrigt förbrukningsmaterial.
Tillse att lokaler, utrustning och redskap är i god ordning och på avsedd plats.
Din profil
Vi söker dig som har intresse för mat och smak och har en bakgrund inom livsmedelsbranschen. Det är meriterande om du har gymnasial utbildning inom livsmedel, men inget krav. Goda kunskaper i svenska är ett krav och du bör kunna kommunicera på engelska då det behövs i din roll. Grundkunskap inom livsmedelssäkerhet och hantering av vanligt förekommande IT-program, ex Microsoft Office är meriterande.
Som person har du en positiv attityd, hög kundservicekänsla och ett genuint intresse för mat och smak. Rollen passar dg som trivs med att kombinera praktiskt arbete med struktur och noggrannhet, och du motiveras av att bidra till ett gott resultat - både för teamet och för våra kunder.
Förmågan att arbeta både självständigt och i olika gruppkonstellationer är central. Du har ett naturligt driv att lära dig nya saker och en nyfikenhet som gör att du gärna utvecklas tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, har ett öga för detaljer och ser till att arbetet utförs med hög kvalitet.
Vardagen på Culinar
Vår främsta tillgång är våra engagerade medarbetare, och vi strävar efter att ge dem möjligheter att ständigt utvecklas både personligt och professionellt. Genom att leva efter våra värderingar - Engagemang, Mod, Omtanke och Ansvar visar vi att vi bryr oss om varandra och våra kunder och med vår mission - att sätta krydda på vardag och fest - skapar vi inte bara smakupplevelser, utan även en arbetsplats där glädje, nyfikenhet och gemenskap står i centrum. Genom samarbete, kunskapsdelning och en stödjande arbetsmiljö bygger vi en kultur där varje medarbetare bidrar till att göra varje måltid minnesvärd.
Övrig information
Placeringsort: Fjälkinge
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid, Dagtid. Vid behov kan du delta i kundbesök utanför ordinarie arbetstid
Vi hanterar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 28 november 2025. Ansökningar via mejl mottages ej pga. GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culinar Sverige AB
(org.nr 556192-5875)
Gamla Vägen 27 (visa karta
)
291 67 FJÄLKINGE Jobbnummer
9593649