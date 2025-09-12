Produktutvecklare till Varbergsköket AB i Varberg
2025-09-12
Här får du en roll där kreativitet och matglädje kombineras med tekniskt kunnande och känsla för kvalitet.
Din framtida arbetsgivare
I toppmoderna lokaler vid Varberg Nord producerar vi på Varbergsköket främst majonnäs och majonnäsbaserade såser, sallader och dressingar till kunder inom dagligvaruhandeln, foodservice samt industri. Vi är nära 50 anställda och omsätter ca 200 MSEK. Vi ingår i den internationella livsmedelskoncernen Wernsing Food Family som har över 80 företag representerat i över 20 länder med en omsättning på ca 22 000 MSEK, med över 5 000 anställda. Vi är även ISO certifierade enligt FSSC 22 000. I Sverige finns systerföretagen Vätternpotatis, GG Handel samt WFS. Läs gärna mer om ss på www.varbergskoket.se
Vad erbjuder rollen?
Som produktutvecklare hos Varbergsköket blir du en viktig del i att driva utvecklingen av nya och befintliga produkter framåt. Från idé och provkök till fullskalig produktion. Du arbetar nära både produktion, kvalitet och inköp, där du är med och säkerställer att våra produkter håller högsta nivå i smak, funktion och kvalitet. I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla nya och befintliga recept och koncept i nära samarbete med övriga team
Delta i provsmakningar, tester och utvärderingar
Bidra till struktur och ordning i processer, dokumentation och administration
Säkerställa ingrediensförteckningar och näringsberäkning
Vara företagets expert inom områden som tillverkningsprocess, matkemi och våra ingrediensers- och produkters uppbyggnad och funktion
Som produktutvecklare får du alltså en bred och varierad roll där du kombinerar kreativitet och matglädje med teknisk förståelse och struktur. Du blir en nyckelperson i att förvandla idéer till verklighet och se till att våra produkter fungerar lika bra i produktionen som i provköket.
Du kommer arbeta under klassiska kontorstider, måndag - fredag och utgå från fabriken i Varberg
Vem är du?
Vi söker dig som förenar ett genuint intresse för livsmedel och smak med en god produktionsteknisk förståelse och ett analytiskt förhållningssätt. Du har förmågan att identifiera och analysera detaljer i processer, samtidigt som du driver projekt framåt och säkerställer struktur och resultat. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning eller erfarenhet inom livsmedelsområdet, gärna med inslag av livsmedelskemi och/eller matkunskap
Förståelse för produktionsteknik och processer inom tillverkning av livsmedel
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift med goda kunskaper i engelska
Har körkort och bil
Erfarenhet från livsmedelsbranschen är meriterande, men inte avgörande. Det som verkligen betyder något är ditt engagemang, din nyfikenhet och din kombination av intresse för mat och teknisk förståelse. Du har dessutom god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt, samtidigt som du kan ta ansvar och driva ditt arbete framåt i nära samarbete med dina kollegor.
Är detta din perfekta match?
Är du passionerad för mat, nyfiken på processer och vill se dina idéer förverkligas från provkök till fullskalig produktion? Som produktutvecklare på Varbergsköket får du en unik möjlighet att kombinera kreativitet med tekniskt kunnande, samtidigt som du bidrar till struktur och kvalitet i alla led. Här får du arbeta i ett engagerat team där din kompetens och ditt driv gör skillnad som går att smaka på, på riktigt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
