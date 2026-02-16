Produktutvecklare till TruckStyle Sweden
2026-02-16
Vill du vara med och utveckla nästa generation styling och aerodynamikska produkter för lastbilar? TruckStyle Sweden söker nu en självgående och driven Produktutvecklare som vill ta ansvar hela vägen från idé till färdig produkt.
Om företaget: TruckStyle Sweden utvecklar och tillverkar unika styling och aerodynamiska produkter för lastbilar. Produkterna säljs via återförsäljare i Sverige och internationellt. Företaget lanserar varje år nya produkter och satsar stort på innovation, kvalitet och stark närvaro genom återförsäljare, mässor, kampanjer och digitala kanaler. Läs mer om TruckStyle Sweden här
Om tjänsten: Som Produktutvecklare hos TruckStyle Sweden har du en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt. Du arbetar självständigt med produktutveckling av lastbilstillbehör, från tidig idé och konstruktion till färdig produkt. Rollen är både teoretisk och praktisk - du arbetar i CAD-miljö men är också ute vid lastbilar för provmontering, mätningar och tester av prototyper. Du driver projekten framåt i nära samarbete med kollegor, leverantörer och samarbetspartners.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Produktutveckling av lastbilstillbehör, exempelvis solskydd
Driva och projektleda produktutvecklingsprojekt
Ta fram tekniska ritningar och underlag
Yt- och konstruktionsmodellering i CAD
Testa och provmontera prototyper på lastbilar
Kontakt med leverantörer och samarbetspartners
Beställning av komponenter och uppföljning i projekt
Minst 5 års erfarenhet av arbete i CAD-system
Mycket goda kunskaper i konstruktion och ytmodellering
Erfarenhet av att ta fram ritningar
Förståelse för både metall- och plastkonstruktioner
Förmåga att arbeta självständigt genom hela utvecklingsprocessen
Meriterande:
Erfarenhet från fordonsindustrin, gärna lastbilar
Erfarenhet av produktutveckling av plastprodukter
Vana av SolidWorks
Vi söker dig som:
Tar stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt
Är lösningsorienterad och analytisk
Är en teamplayer som trivs i samarbete med andra
Är driven och engagerad i produktutveckling
Placering: TruckStyle Sweden, Nyköping
Vad vi erbjuder: Hos TruckStyle Sweden får du en central roll i ett innovativt företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du får arbeta nära produkterna, se dina idéer bli verklighet och vara med och nå målet om 10-15 nya produktlanseringar per år.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping.
