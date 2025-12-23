Produktutvecklare / Mekatronikingenjör Till Stapp AB
Stapp AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2025-12-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stapp AB i Eskilstuna
Vill du arbeta med teknisk produktutveckling i ett mindre bolag där kompetens, kvalitet och robusta lösningar står i fokus?
STAPP AB söker nu en Produktutvecklare som stärker vårt utvecklingsteam och bidrar till utvecklingen av både nya och befintliga produkter.
Rollen är tekniskt bred och praktiskt inriktad och passar dig som vill ta ansvar för produktutvecklingskedjan, från tidiga koncept och utveckling till verifiering, dokumentation och förbättring i drift.
Om rollen
Som Produktutvecklare på STAPP är du med och utvecklar robusta, driftsäkra och långsiktiga tekniska lösningar för professionell användning. Du blir en viktig del av utvecklingsteamet och bidrar med teknisk kompetens, struktur och kvalitet i både nya projekt och befintliga produkter.
Arbetet omfattar mekatroniska system där elektronik, mjukvara och mekanik samverkar. Rollen kombinerar praktiskt utvecklingsarbete med ett strukturerat arbetssätt och kontinuerlig förbättring, inklusive teknisk dokumentation och verifiering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckling och vidareutveckling av mekatroniska produkter med fokus på elektronik och systemintegration
Säkerställa integration, verifiering och funktion av mjukvara i hårdvarunära miljöer, både MCU- och Linux-baserade
Medverkan i utvecklingsprojekt från koncept till färdig och verifierad produkt
Identifiera och genomföra förbättringar som stärker robusthet, driftsäkerhet och testbarhet i befintliga produkter
Felsökning, testning och verifiering av system och delsystem
Ta fram, strukturera och underhålla teknisk dokumentation som stödjer utveckling, test och förvaltning
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av teknisk produktutveckling och som trivs med ansvar, helhetsperspektiv och praktiskt utvecklingsarbete. Du arbetar strukturerat och självständigt, men uppskattar också det nära samarbetet i ett mindre team med gemensamt ansvar.
Du har en teknisk bakgrund som civil- eller högskoleingenjör inom mekatronik, elektronik eller motsvarande och har goda kunskaper inom elektronik, mekanik och programmering. Du är van vid hårdvarunära utveckling, kan läsa och tolka elektroniska scheman och har erfarenhet av att arbeta med både egenutvecklad och befintlig mjukvara.
Du har:
Flera års relevant erfarenhet av produktutveckling på senior nivå
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom mekatronik, elektronik eller motsvarande
Goda kunskaper inom elektronik, mekanik och programmering
Erfarenhet av MCU-nära utveckling, exempelvis ESP32
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av Linux-baserade system
Erfarenhet av prototyputveckling och testning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att själv ta fram scheman och delta i elektronikdesign
CAD-konstruktion, gärna i Fusion
Erfarenhet från automation, industriella system eller liknande tekniska miljöer
Erfarenhet av hela utvecklingskedjan - från krav till verifierad produktPubliceringsdatum2025-12-23Dina personliga egenskaper
Du är analytisk och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för teknik och utveckling. Du tar ansvar för ditt arbete, är prestigelös i samarbetet med andra och trivs i en miljö där man hjälps åt och tar gemensamt ansvar för helheten. Du är bekväm med otydliga krav i tidiga faser och ser det som en naturlig del av utvecklingsarbetet.
Om STAPP AB
STAPP är en helhetsleverantör av utrustning till skjutbanor, med fokus på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Våra produkter är beprövade, patenterade och används sedan många år av bland annat svenska Försvarsmakten. Nu fortsätter vi utveckla affären och expansionen internationellt.
Du blir en del av ett litet, kompetent och sammansvetsat team med hög erfarenhetsnivå. Kulturen är professionell och långsiktig, med låg prestige, tydligt ansvar och korta beslutsvägar.
Läs mer om oss på www.stapp.se
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, tillsvidare (inledande provanställning 6 månader)
Beredskap: Supportberedskap kvällstid ca 1v/månad.
Resor: Resor förekommer inom Sverige, Europa och USA (2-3 gånger per år)
Placering: Eskilstuna
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till stapp@morepeople.se
senast den 18 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta rekryteringsansvarig Johanna Eminge via e-postadressen ovan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: stapp@morepeople.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stapp AB
(org.nr 556771-8399)
Torestavägen 2 (visa karta
)
632 39 ESKILSTUNA Arbetsplats
Stapp AB Kontakt
Johanna Eminge stapp@morepeople.se 0763393933 Jobbnummer
9663519