Produktutvecklare/Kvalitetsansvarig till Namilift

Experis AB / Civilingenjörsjobb / Kristianstad
2026-02-20


Nami Lift AB satsar framåt och stärker nu teamet inom produktutveckling och kvalitet. Vill du arbeta både praktiskt och teoretiskt med konstruktion, testning, typintyg och framtida produktutveckling? Då kan detta vara rätt roll för dig!

Om rollen

Här får du en mixad roll där du får kombinera konstruktion, kvalitet, testning och utveckling. Det första året kommer fokus ligga på typningar och regelefterlevnad och att parallellt utveckla ytterligare modeller.

2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Driva typintyg och kontakt med extern typgranskare
Säkerställa att produkter uppfyller nya EU-krav
Arbeta enligt standarden EN 81-41
Planera, genomföra och dokumentera tester
Upprätta teknisk dokumentation, testrapporter och riskanalyser
Bevisa och styrka lösningar genom korrekt dokumentation

På sikt innebär rollen även:
Produktutveckling av nya och befintliga modeller
Förbättring och optimering av befintlig produktion
Kvalitetsarbete och hantering av reklamationer

Vi söker dig som

Har erfarenhet av konstruktionsarbete, gärna mot standarder (EN 81-41 är meriterande)
Har arbetat med maskinkonstruktion
Har goda kunskaper i CAD
Har erfarenhet av testning, verifiering och dokumentation
Har arbetat med riskanalyser
Inte nödvändigtvis är utbildad ingenjör - erfarenhet väger tungt

Vi tror att du trivs både vid skrivbordet och ute i verkstaden. Du gillar att lösa tekniska problem, arbeta med prototyper och samtidigt säkerställa att allt uppfyller regelverk och krav.


Varför Nami Lift?

Här välkomnas du till ett familjärt bolag där teamkänsla och entreprenörskap genomsyrar!
Här får du:
En nyckelroll i ett företag som satsar på framtiden
Möjlighet att påverka konstruktion och produktutveckling
Arbeta hands-on med egna tester och prototyper
En långsiktig utvecklingsresa inom kvalitet och produktutveckling
Vara med och säkerställa att framtidens lyftlösningar uppfyller morgondagens krav



Om Jefferson Wells:

Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup med målet att få både människor och verksamheter att växa.


Övrig Info:

Ort: Tollarp
Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Anställningsform: Du börjar som konsult via Jefferson Wells med målet att övergå till Nami Lift efter provtid.
Lön: Individuell lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan genom att klicka på Ansök i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se 0722316424
Är du intresserad ska du ansökan direkt, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta)
211 34  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Contact
Jenny Öster
Jenny.Oster@manpower.se

Jobbnummer
9755816

