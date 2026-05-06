Produktutvecklare/konstruktör till Scanbox i Olofström
2026-05-06
Vill du utveckla produkter som används varje dag i professionella kök världen över - och se dina idéer gå från ritbord till färdig produkt i produktion?
Hos ScanBox får du arbeta nära både produkt, produktion och kollegor i ett växande bolag där beslutsvägarna är korta och där utveckling går från idé till färdig lösning i högt tempo. Nu stärker vi vårt Product Management Team med en produktutvecklare/konstruktör som vill vara med och driva nästa steg i vår utveckling.
Att arbeta hos ScanBox
Du blir en del av ett engagerat team där man löser problem tillsammans
Du arbetar nära verkligheten - från idé och konstruktion till test och produktion
Du får vara med och utveckla produkter som används globalt, i över 60 marknader
Du har korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka
Du får växa i din roll i ett stabilt bolag med tydlig tillväxt
Om rollen
Som produktutvecklare / konstruktör hos oss arbetar du med att konstruera, vidareutveckla och förbättra produkter, komponenter och moduler som gör verklig skillnad för våra kunder.
Du är med i hela utvecklingsprocessen - från idé och koncept till färdig produkt. Det innebär att du inte bara arbetar i CAD, utan även testar prototyper och följer dina lösningar hela vägen ut i produktion.
Du blir en viktig del av vårt Product Management Team och samarbetar tätt med kollegor inom både teknik, produktion och andra funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter
Delta i konceptutveckling, problemlösning och modellering
Utveckla och förbättra komponenter och befintliga produkter
Arbeta med ritningar, specifikationer och teknisk dokumentation
Hantera materiallistor och produktstruktur i ERP-system
Testa och utvärdera prototyper i praktiken
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, som högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik - eller motsvarande erfarenhet. Du är kanske i början av din karriär, eller har några års erfarenhet inom konstruktion och produktutveckling. Erfarenhet av verktyg som Autodesk Inventor eller arbete i ERP-system är meriterande, men inget krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är nyfiken och gillar att lösa tekniska problem
Har ett strukturerat arbetssätt, men är flexibel i hur du tar dig fram och använder gärna moderna verktyg
Trivs i samarbete med andra och bidrar till en positiv teamkänsla
Gillar att testa idéer och hitta nya lösningar
Vi vet att du kanske inte uppfyller alla krav - men om du känner igen dig i beskrivningen vill vi gärna höra från dig.
Om ScanBox
ScanBox är ett internationellt tillväxtbolag med huvudkontor och produktion i Olofström. Vi utvecklar och producerar hållbara lösningar för transport, varmhållning och kallhållning av mat - produkter som används av professionella kök världen över.
Med fokus på innovation, kvalitet och långsiktiga kundrelationer har vi etablerat oss som en ledande aktör inom vår nisch och finns idag representerade på över 60 marknader.
I denna rekrytering samarbetar ScanBox med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup.
Du ansöker via jeffersonwells.se. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-20 38 63 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 7 juni 2026
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Ekängsvägen 1 (visa karta
)
293 40 OLOFSTRÖM Arbetsplats
ScanBox Thermoproducts AB Kontakt
Alexandra Ivstam alexandra.ivstam@jeffersonwells.se 044203863 Jobbnummer
9895311