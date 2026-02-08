Produktutvecklare/Konstruktör till BE-GE Seating
Eterni Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla civilingenjörsjobb i Oskarshamn
2026-02-08
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Spännande roll för dig som gillar kund- och leverantörskontakter i kombination med teknik och produktutveckling.
Vi söker en social och kundorienterad produktutvecklare/konstruktör som trivs i nära dialog med kunder, leverantörer och interna team. Du bygger relationer lätt, fångar upp behov och omsätter dem till smarta tekniska lösningar.
Med din kommunikativa förmåga och ditt driv bidrar du till ett effektivt och framåtriktat utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Som produktutvecklare hos Be-Ge Seating utvecklar och förbättrar du företagets produkter med fokus på innovation, funktion, kvalitet och kostnadseffektivitet. Rollen bidrar direkt till företagets strategiska mål genom att driva utvecklingsprojekt från idé till färdig produkt, i nära samarbete med övriga funktioner, kunder och leverantörer.
Vi är öppna för både dig som är i början av din ingenjörskarriär och dig som har längre erfarenhet. Oavsett om din bakgrund ligger inom konstruktion och/eller produktutveckling är du välkommen att skicka in din ansökan.
Dina övergripande arbetsuppgifter kommer innefatta att:
Genomföra och säkerställa framdrift i aktiviteter i konstruktionsprocessen för att möta kundernas behov gällande anpassning/modifiering av befintliga produkter samt viss del nykonstruktion.
Genomföra och driva aktiviteter i produktutvecklingsprocessen för nya produkter och vidareutveckling av befintliga.
Säkerställa att produkterna uppfyller krav på kvalitet, säkerhet, funktion, hållbarhet och lagstiftning.
Delta i prototypframtagning, tester och verifieringar.
Bidra med förbättringsförslag och driva innovations- och förbättringsarbete.
Representera R&D i tvärfunktionella team samt i kund- och leverantörsdialoger.
Rollen är som klippt och skuren för dig som gillar att kombinera produktutveckling med teknik och affärsrelationer, varför vi söker en social och teknisk intresserad kollega. Du rapporterar direkt till konstruktions- och utvecklingschefen i Oskarshamn.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har en eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande samt erfarenhet av produktutveckling och/eller mekanisk konstruktion. Du är van vid produktutvecklingsprocesser, prototyparbete och verifiering och trivs med att arbeta tvärfunktionellt.
I rollen är du en viktig länk mellan kunder, leverantörer, produktion och interna team. Genom tydlig kommunikation och starka relationer driver du utvecklingen framåt och fångar upp behov och möjligheter. Med helhetssyn och förståelse för produktens livscykel arbetar du proaktivt, löser problem tidigt och bidrar med insikter som stärker både projekten och verksamheten.
Som person arbetar du kund- och lösningsorienterat, med god struktur och analytisk förmåga som viktiga delar i ditt arbetssätt. Du har en stark känsla för ansvar och ett inre driv, vilket gör att du både kan initiera och slutföra dina arbetsuppgifter på ett kvalitativt sätt. Att ta emot och dela kunskap är också något du värdesätter högt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin, kunskaper inom materialval och mekanisk hållfasthet. Erfarenheter i Monitor och/eller Inventor är meriterande, dock inget krav. Du behärskar svenska och engelska flytande samt innehar B-körkort för tjänsteresor.
Är det just dig vi beskriver? Välkommen till oss på Be-Ge Seating!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med direktanställning hos Be-Ge Seating.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvarig rekryterare Rebecca Moberg, +46 709-35 40 90.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Be-Ge Seating AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9729696