Produktspecialist till ledande medicintekniskt företag
2025-09-29
Som produktspecialist hos B. Braun får du kombinera din affärsmässighet och ditt tekniska intresse för att göra skillnad. Du driver försäljning i region syd av lösningar inom titthålskirurgi och operationsutrustning - i en positiv kultur byggd på långsiktighet, ansvar och personlig utveckling.
Ditt jobb på B. Braun
Som anställd hos B. Braun kommer du att ha ansvar för ditt distrikt i södra Sverige och spela en avgörande roll som en länk mellan företagets innovativa lösningar och vårdens behov. Ditt arbete kommer att innebära att bygga och upprätthålla relationer med läkare, sjuksköterskor och inköpare, vilket är en viktig del av rollen. En betydande aspekt av arbetet är att vara närvarande i operationssalen för att säkerställa att produkterna används korrekt och effektivt. Du kommer att kombinera försäljningsarbete med att stödja vården genom att erbjuda utbildningar, introduktioner och tester av produkterna. Även om arbetet utförs självständigt, är du en del av ett team med sex kollegor spridda över Sverige, där ni delar kunskap och stöttar varandra. Totalt har företaget över 60 medarbetare i Sverige, och det finns även ett nära samarbete med kollegor i de nordiska länderna. För att du ska kunna utvecklas i din roll erbjuder B. Braun kontinuerlig utbildning och coachning.
Är det här du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning och några års erfarenhet från arbetslivet, gärna inom försäljning eller medtech. Du har ett tekniskt intresse och trivs i en kundnära roll, har ett naturligt driv och är van att arbeta målinriktat.
Goda kunskaper i svenska och engelska samt vana att använda Officepaketet och CRM-system är viktigt. Har du erfarenhet från vården, försäljning av medicintekniska produkter ser vi det som meriterande - men viktigast är din personlighet och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Hos B. Braun får du möjlighet att bygga förtroende genom att lyssna och förstå kunders behov. Din förmåga att kommunicera klart och engagerat blir en nyckel till framgång, samtidigt som din serviceanda hjälper dig att skapa långsiktiga relationer i en miljö som värderar samarbete och innovation.
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/lakemedelskonsulent-b-braun-danderyd?utm_source=arbetsformedlingen
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på B. Braun.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
