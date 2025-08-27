Produktspecialist/Teknisk projektledare för IT system för Flygunderhåll
2025-08-27
Nu söker vi en Produktspecialist/Teknisk projektledare för IT-system för Flygunderhåll med erfarenhet av IT-projektledning och kravhantering och med en stark drivkraft för att utveckla säkra och hållbara IT-lösningar inom flygunderhåll. Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.
Om tjänsten
Som Produktspecialist/Teknisk projektledare för IT-system för Flygunderhåll ansvarar du för att Försvarsmaktens system för flygmaterielunderhåll möter verksamhetens behov och förväntningar.
Dina arbetsuppgifter innefattar att säkerställa att intressenters krav implementeras och att systemen är effektiva och hållbara. Du arbetar tillsammans med lösningsarkitekter för att omsätta verksamhetsbehov till lösningsförslag, inriktningar och beslutsunderlag samt planerar, leder och genomför projekt.
Vidare ansvarar du för produktens systemdokumentation och förvaltningsbarhet samt fungerar som kontaktperson gentemot produktleverantörer, Försvarsmakten och andra intressenter. Du bedriver även omvärldsbevakning inom tekniska lösningar för flygunderhållsverksamhet och deltar i upphandlingar av produkter och tjänster.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor kan förekomma i tjänsten.
Om dig
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Utbildning inom flygmaterielunderhåll, projektledning, kravhantering är meriterande.
Du har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare inom IT och har erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till lösningsförslag, inriktningar, beslutsunderlag eller liknande. Vidare har du erfarenhet av kravhantering och att definiera samt säkerställa intressenters behov och förväntningar.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av flygunderhållsverksamhet eller systemstöd för flygmaterielunderhåll, såsom IFS Maintenix. Kunskap inom IT-arkitektur, informationssäkerhet, molntjänster samt IT-produkter inom försvarssektorn och Försvarsmaktens IT-landskap är en fördel. Strategisk erfarenhet, exempelvis att utveckla mål och roadmaps för IT-produkter, samt arbete med agila metoder inom systemutveckling, ses också som meriterande
För att lyckas i rollen tar du initiativ, driver processer självständigt och når resultat. Du samarbetar effektivt, kommunicerar tydligt och är lyhörd. Med god ledarskapsförmåga motiverar och samordnar du team, samtidigt som du arbetar målinriktat och fokuserat för att leverera resultat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Infrastrukturstaben arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV.
Du kommer att tillhöra avdelningen IT Utveckling och Förvaltning ansvarar för utveckling och förvaltning av applikationer, både för FMV:s eget behov och för Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-17.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Stendrake IT Utveckling och samordning på telefon 08-782 4000. Kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma på Experis IT, carina.eyoma@se.experis.com
alt. 073-086 22 75 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
