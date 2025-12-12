Produktspecialist med fokus på systemförvaltning
2025-12-12
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som produktspecialist kommer du att jobba i sjö- och luftfartsavdelningens produktområde som ansvarar för utveckling och förvaltning av avdelningens it-lösningar. Du kommer att jobba i ett agilt team med många olika kompetenser, bl a andra produktspecialister men även utvecklare.
Avdelning Sjö- och luftfart har många spännande it-lösningar som vi redan förvaltar samt nya utvecklingsuppdrag på gång.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- samla in behov och bereda underlag för ändringar, effektiviseringar och nyutveckling av verksamhetens it-lösningar
- driva och genomföra förvaltningsaktiviteter och utvecklingsbehov
- delta i krav- och testarbete som stöd vid exempelvis beredning av nya behov och vid test/verifiering av leveranser
- vara stöd vid incidenter och felsökning
- upprätthålla och kvalitetssäkra olika typer av dokumentation
- ge användarstöd och vid behov hålla utbildning för verksamheten
- ingå i ett eller flera tvärfunktionella team som bidrar till att utveckla vår metodik och vårt arbetssätt.
Du måste ha
- minst 4 års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som systemförvaltare eller liknande av it-lösningar
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att ha jobbat i agila team
- erfarenhet av krav- och eller testledning.
Vi vill att du
- är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter, dvs du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt, ser möjligheter i förändringar
- är kommunikativ, dvs du talar klart, välformulerat och engagerat i möten. Lyssnar och är mottaglig för andra och anpassar dig till situationen
- har lätt för att samarbeta, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser ev konflikter på ett konstruktivt sätt
- är strukturerad och tar tag i de problem som uppstår och löser dem på ett organiserat sätt
- är nyfiken dvs du tar stort ansvar i att lära och förstå den verksamhet som produktens it-lösningar ska stödja.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.[Krävs svenskt medborgarskap lägger du till det som en urvalsfråga utan poäng].
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Elisabeth Alenbrand, 010 - 495 32 57 mailto:elisabeth.alenbrand@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzen och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12520.
Vi behöver din ansökan senast den 6 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
