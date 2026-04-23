Produktspecialist inom sjukhus & primärvård- Mälardalen
2026-04-23
Vi gör skillnad för svensk hälso- och sjukvård varje dag. Nu erbjuder OneMed dig möjligheten att ta plats i ett kompetent och engagerat team i rollen som Produktspecialist. I nära samarbete med vårdpersonal hjälper du till med att hitta lösningar som underlättar deras vardag. Detta för att bidra till en trygg, säker och hållbar vård - både för patient och personal.
Vi utökar teamet och söker nu två Produktspecialister inom området för Mälardalen. Denna annons avser tjänsten som Produktspecialist inom Sjukhus/ Primärvård. Om du som kandidat även är intresserad av rollen som Produktspecialist inom Operationsrummet ber vi dig att skicka in en separat ansökan kopplat till den annonsen.
Hos oss på OneMed arbetar du inom många olika produktområden, exempelvis med innovativa och effektiva produkter inom sårbehandling, handskar och injektions- och infusionssortimentet. I denna roll kommer du att ha ett primärt fokus på våra kunder kring Mälardalen, även om resor inom hela Sverige förekommer med viss regelbundenhet. Som Produktspecialist hos oss är du större delen av din tid ute i våra kunders verksamhet. På sjukhusens olika enheter, vårdcentraler och inom omsorgen - där du är en viktig del för personalen inom de olika delarna i vården. Produktspecialisterna arbetar i ett mindre team, vilket innebär att vi hjälper varandra i våra olika fokusområden vid behov.
Vem vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av försäljning och/eller annat kundnära arbete, gärna inom vård, Medtech eller offentlig sektor. Är du utbildad Sjuksköterska/ Undersköterska är detta meriterande.
För att lyckas väl i tjänsten ser vi att du:
Är en trygg, orädd, lyhörd och relationsskapande person som bygger förtroende över tid.
Har förmågan att identifiera nya affärsmöjligheter på marknaden, driva försäljningen framåt och ta ansvar för att följa dina försäljningssiffror.
Är initiativtagande och har en god förmåga att se potential och möjligheter där andra kanske inte gör det.
Motiveras av möten med andra människor och är duktig på att knyta kontakter, och hitta ingångsvägar.
Gillar att ta egna initiativ, planera dina dagar och ta ansvar för att skapa resultat men också arbeta tillsammans med kollegorna i teamet
Trivs med att hålla presentationer och utbildningar samt är duktig på att skapa förståelse. Du är en duktig kommunikatör i såväl tal som skrift och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper.
Vara flexibel i att arbeta inom många produktgrupper inom OneMeds breda produktsortiment
Har lätt att samarbeta över funktionsgränser och uppskattar ett prestigelöst lagarbete.
Vidare ser vi att du har ett genuint intresse för medicinska produkter och innovationer samt har en vilja att förstå vårdens vardag på djupet. Du har god kunskap av att arbeta digitalt och arbetar obehindrat i exempelvis MS Office.
Du är bekväm med dagliga resor i tjänsten och har B-körkort. OneMed erbjuder tjänstebil.
I rollen:
Träffar du både användare och beslutsfattare där du i mötet bygger förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Utbildar du i rätt och säker användning av våra produkter, ofta i vårdmiljö och inför grupper.
Identifierar du nya affärsmöjligheter utifrån OneMeds produktutbud i förhållande till gällande avtal.
Säkerställer du en positiv kundupplevelse i varje kontakt, där kundernas behov och utmaningar uppmärksammas och återkopplas internt
Du blir länken mellan våra kunder och OneMeds produkt- och kategoriorganisation samt har en viktig roll i att förbättra vårdens vardag. Rollen syftar också till att vara en trygg och närvarande partner för vårdens medarbetare, där du med lyhördhet och utvecklingsfokus hjälper dem att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Som Produktspecialist representerar du OneMeds värderingar i allt du gör och bidrar till ett öppet, prestigelöst och samarbetsinriktat klimat - både med kunder och kollegor.
I det dagliga arbetet ingår bland annat att:
Planera, boka och genomföra kundbesök, utbildningar och uppföljningar.
Skapa ett professionellt och empatiskt bemötande vid alla kundkontakter, oavsett om det gäller utbildning, nykundsbesök eller uppföljningar.
Samarbeta tätt med övriga avdelningar inom OneMed som försäljningsorganisationen, kategoriansvariga, kundservice och andra kollegor för att hitta hållbara och värdeskapande lösningar för kund såväl som OneMed.
Följa upp avtal, användning och resultat, samt bidra med insikter kring hur våra produkter kan utvecklas eller kompletteras.
I rollen förväntas du bidra till en inkluderande och hjälpsam kultur, där vi delar kunskap, stöttar varandra och tillsammans driver affärer framåt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din insats märks, både i kundernas vardag och i patienternas vård. Tillsammans med goda möjligheter till professionell utveckling inom till exempel produktkunskap, försäljning, utbildning och projekt. Du får stort eget ansvar med stöd av ett erfaret, hjälpsamt och engagerat team, i en kultur som präglas av omtanke, samarbete, hållbarhet och långsiktighet.
Vidare erbjuder vi:
Tjänstebil
Friskvårdsbidrag
Benifex förmånsportal och Lifeplan pensionstjänst
Kontorsplats i Danderyd/Mörby.
Ansök och kontakt
Låter det här som rätt steg för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag! Ansökan tas ej emot via e-post utan du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på "Ansök" .
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Key Account Manager & Team Leader, Annika Nordström på annika.nordstrom@onemed.com
.
Som en del i våra rekryteringsprocesser tillämpar vi testverktyg och bakgrundkontroll för slutkandidater. Kontakt från bemannings- eller rekryteringsleverantörer undanbedes vänligen. Så ansöker du
