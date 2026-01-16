Produktspecialist för systemen FB och CSM
På Sokigo jobbar vi dagligen med att ge våra kunder en högklassig support.
Nu söker vi dig som kittlas lite extra av tanken på att få vara med och bidra till att göra Sokigo ännu bättre - för våra kunder, våra kollegor och vårt samhälle. Du får arbeta med några av Sveriges mest använda digitala lösningar inom samhällsbyggnad, FB - vår plattform för grunddata inom fastighets- och befolkningsinformation, och CSM - vår webbaserade GIS-lösning.
Om rollen
Som produktspecialist blir du en viktig del av vårt engagerade supportteam som tillsammans arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga stöd och upplevelse.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
förstärka teamet som arbetar med FB och/eller CSM.
samarbeta med kollegor och kunder kring Sokigos övriga systemlösningar kopplade till den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.
bidra till att utveckla supportens kvalitet och effektivitet genom din tekniska kompetens och ditt kundfokus.
Rollen innebär att:
hjälpa våra kunder genom support och konsulting.
hålla utbildningar och produktdemonstrationer.
ge IT-tekniskt kundstöd i dialog med både användare och tekniska team.
delta i testning och kvalitetssäkring av produkter och lösningar.
samarbeta med kollegor inom hela Sokigo för att utveckla och förbättra våra processer och kundupplevelse.
Du får möjlighet att växa i en roll där teknik möter samhällsnytta - och där ditt engagemang bidrar till digitala lösningar som gör verklig skillnad.
Om dig
Du har redan erfarenhet av våra produkter och vill nu fortsätta utvecklas i en roll där din kunskap kommer till nytta varje dag.
Vi söker dig som:
har några års erfarenhet av FB och/eller CSM.
har kunskap inom databaser och övergripande IT-kompetens.
har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
trivs i en kundnära roll, där du får lösa problem, analysera och hitta bästa vägen framåt.
motiveras av att se hur dina insatser påverkar kundens vardag och bidrar till långsiktiga förbättringar.
Som person är du:
resultatorienterad och självgående.
samarbetsinriktad och hjälpsam.
nyfiken, lösningsfokuserad och har en stark känsla för service.
Låter det som något för dig? Då vill vi gärna att du söker tjänsten och blir en del av Sokigo!
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person. Publiceringsdatum2026-01-16Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsorten för denna tjänst avser i första hand vårt kontor i Sundbyberg, men även andra orter där Sokigo har kontor kan komma i fråga för rätt person.
För att skapa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess, använder vi oss av personlighets- och kapacitetstester vid vårt urval.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt då vi rekryterar löpande.
I den här rekryteringen har Sokigo redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Som rutin utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
Frågor om rollen? Kontakta Supportchef Tony Roms, tony.roms@sokigo.com
Frågor om processen? Kontakta HR Business Partner Simon Weidenberg, simon.weidenberg@sokigo.com
