Produktmontör till globalt företag i Landskrona
2025-11-29
Har du erfarenhet av både montage och el-installation samt är en självgående person som kan ta egna initiativ? Då kan det vara dig vi söker!
Uniflex söker nu en person för att utföra montering av kylsystem hos ett globalt företag i Landskrona. Detta är en heltidstjänst där du blir anställd hos oss på Uniflex och uthyrd som konsult till kundföretaget. Anställningen är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning och arbetstiden är förlagd på dagtid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I den här rollen arbetar du med produktmontage av bland annat rostfria rör, pumpar och tillhörande komponenter i en produktion- eller verkstadsmiljö. Arbetet innefattar både mekaniskt montage och el-montage, där du ansvarar för att montera, koppla och färdigställa produkter enligt ritningar och tekniska underlag. Du blir en del av ett team med möjlighet att rotera mellan olika avdelningar, vilket ger variation i arbetsuppgifterna och möjlighet att utveckla din kompetens brett inom både mekanik och el. Rollen kräver noggrannhet, teknisk förståelse och ett nära samarbete med kollegor för att säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen krävs det att du är en erfaren montör som har arbetat med industrimontage och el-installation tidigare. Du förväntas kunna samarbeta med dina kollegor samtidigt som du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Krav för tjänsten som montör:
• Minst 2 års erfarenhet som montör - rostfria rör och pumpar
• Erfarenhet av el-installation
• Kunna läsa ritningar och förstå flödesscheman
• Traverskort
• Vara noggrann i ditt arbete
• Arbetar bra i grupp
Vi ber dig att tydligt ange i ansökan om du uppfyller ovan ställda krav. Tjänsten är med start omgående och urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Uniflex AB
