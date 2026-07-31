Produktledare för dykeri, gasförsörjning och tryckkammarsystem
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Nu söker vi dig som vill bli produktledare för Försvarsmaktens dykerisystem. Tillsammans med ett team av engagerade medarbetare får du möjlighet att påverka systemen i livscykeln både i detaljfrågor och i planeringen av omsättning och införande av nya system inom dykområdet som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som produktledare för dyksystem har du ansvar för ett specifikt tekniskt materielområde. Ditt ansvarsområde kommer att vara kopplat till dyksystem där även gasförsörjning och tryckkammare ingår.
Produktledarens huvuduppgift är att stödja teknisk chef och chefsingenjören med att ta ett tekniskt designansvar under pågående anskaffning av materiel och större modifieringar samt stödja Försvarsmakten i deras utövande av tekniskt designansvar i vidmakthållandefasen och delta i olika typer av projekt.
I rollen att ta tekniskt designansvar ansvarar du för utveckling, konfigurationsledning, integration av delsystem, uppföljning av status och prestanda samt kvalitetssäkringen av de system som ingår i ditt ansvarsområde. I ansvaret ligger att ta fram förslag till åtgärder för att korrigera eventuella funktionella och säkerhetsmässiga felaktigheter. Arbetet sker i nära samarbete med Försvarsmaktens designansvariga.
Som produktledare medverkar du även vid framtagning av underlag till försvarsmaterielplanen, deltar i internationella arbetsgrupper inom bl a Nato och EDA.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer frekvent både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med teknisk inriktning, officersutbildning eller annan för området relevant utbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att leda planering, genomförande och utvärdering av tekniska åtgärder på större komplexa system ur ett systemperspektiv. Det gäller även erfarenhet från operativ drift och vidmakthållande av tekniska system som bedöms vara av motsvarande komplexitet. Du har förmåga att genomföra tekniska utredningar och innehar B-körkort samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande är aktuell och relevant erfarenhet av systematisk livscykelplanering av tekniska system och kunskap om regelverk och standarder relaterade till området.
Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens dykerisystem inkluderande gasförsörjning och tryckkammare är också meriterande.
Har du tidigare aktuell och relevant projektledarerfarenhet med eget ekonomiskt ansvar ser vi det som en fördel. Likaså om du har erfarenhet från operativ drift och underhåll från Försvarsmakten och teknisk tjänst alternativt dive system advisor/engineer inom t ex offshore.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Vi ser också att du är strukturerad, initiativtagande, självgående och har god förmåga att planera och driva arbetet framåt på egen hand. Samtidigt har du en mycket god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och effektivt samarbete i teamet.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde Marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Grönhaug på +46 709 957 226 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringskonsult Tomas Löfgren, Jefferson Well på 08-764 25 85.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10017311