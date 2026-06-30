Produktionsutvecklare till Mattsson Metal i Kungsör
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Kungsör Visa alla maskiningenjörsjobb i Kungsör
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Kungsör
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Vill du driva utvecklingen framåt hos en expansiv och ledande aktör inom metalltillverkning?
Mattsson Metal befinner sig i en spännande tillväxtfas där ett engagemang genomsyrar hela vår familjära verksamhet. Vi bygger stolt vidare på vår långa tradition och kvalitet sedan 1945, men vår blick är stadigt fäst framåt – bland annat som stolta pionjärer inom hållbarhet och blyfri mässing.
Nu söker vi dig som är redo för en ny utmaning och vill ta en nyckelroll som produktionstekniker med inriktning på produktionsutveckling. Hos oss får du friheten att självständigt projektleda och driva dina egna process- och förbättringsarbeten. Det kommer att hända mycket hos oss framöver, och för rätt person finns det stora möjligheter att på sikt ta nästa kliv i karriären och utvecklas vidare inom bolaget!
Eftersom företaget expanderar behöver vi nu utöka teamet med ytterligare en produktionstekniker med fokus på utveckling och process. Du kommer att arbeta i tätt samarbete med vår befintliga produktionstekniker men driva dina egna utvecklingsprojekt. Tjänsten är placerad i Kungsör.
Välkommen med din ansökan!
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller annonsen öppen över hela sommaren med slutdatum i slutet av augusti. Urval sker dock löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, med målsättningen att genomföra intervjuer i augusti. I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om rollen och rekryteringsprocessen, hannah.sandstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen förväntas du arbeta självständigt och fungera som projektledare för dina egna förbättringsarbeten. Du kommer bland annat att:
Driva processutveckling inom både skärande bearbetning och montering. I vår maskinpark (som består av ett 20-tal maskiner för skärande bearbetning, inklusive speciella transfermaskiner) arbetar du med ständiga förbättringar för att öka flexibiliteten. För monteringsprocessen ligger ditt fokus på att effektivisera, automatisera och höja produktionskapaciteten.
Optimera tillverkningsflöden, minska ställtider och eliminera flaskhalsar
Bereda och produktionssätta nya artiklar
Arbeta nära produktionsteamet för att tillsammans med operatörerna lösa de tekniska utmaningar som uppstår i den dagliga produktionen.
Bidra med teoretiska kunskaper och insikter för att utveckla vår egen verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med
Relevant teknisk utbildning.
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom skärande bearbetning och montering från mekanisk verkstad eller tillverkningsindustri.
Förståelse för flödes- och processdokumentation.
Erfarenhet av förbättringsarbete.
God vana av moderna IT-system, har du dessutom erfarenhet av affärssystemet Monitor ses det som meriterande.
Kunskap i CNC-programmering, CAM-beredning eller CAD-verktyg ses som ett stort plus men är inget krav.
Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav, och behärskar du även tyska är det ett stort plus.
Personliga egenskaper
Eftersom rollen innebär mycket kontaktytor är dina personliga egenskaper oerhört viktiga för att du ska lyckas i rollen. Du har i grunden ett stort tekniskt intresse och en vilja att ständigt lära dig mer. Du är strukturerad och analytisk med en stark problemlösningsförmåga. För att lyckas i rollen är du en ödmjuk och kommunikativ person som är lyhörd och har lätt för att få med dig hela teamet i dina idéer. Samtidigt som du är en god lagspelare har du förmågan att agera drivande och projektleda dina uppdrag hela vägen i mål.Erfarenheter
ProduktionsförbättringTeknikkunnig
Ingenjörsutbildning
IngenjörsvetenskapOm företaget
Mattsson Metal AB
Mattsson Metal grundades 1945 och har en lång tradition av högklassig metalltillverkning. Under årtiondenas lopp har vi utvecklats från en liten lokal verkstad till en ledande leverantör av högkvalitativa metallkomponenter till industrier över hela världen. Vår resa präglas av ett engagemang för innovation, precision och hållbarhet, vilket säkerställer att vi fortsätter att ligga i framkant inom vår bransch.
På Mattsson Metal är vi specialiserade på tillverkning av precisionstillverkade metallkomponenter till en rad olika branscher. Vår expertis spänner över olika sektorer, inklusive fordons-, bygg- och industritillverkning. Med ett starkt fokus på kvalitet och tillförlitlighet tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar som uppfyller våra kunders unika behov och levererar produkter som står sig över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/ae421484-3176-4f7f-999a-e8bad9eb8a23
736 32 KUNGSÖR Arbetsplats
Mattsson Metal AB Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
9985924