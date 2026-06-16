Produktionsutvecklare svets till RG Mekaniska AB
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2026-06-16
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Är du en erfaren svetsare med sikte på nästa steg i karriären? Vi söker nu en erfaren produktionsutvecklare med fokus på processer och beredning. Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig, en engagerad och tekniskt kunnig medarbetare som vill vara en viktig del av vår verksamhet. I rollen blir du en del av vårt produktionsutvecklingsteam och arbetar nära produktion, konstruktion och kvalitet för att säkerställa effektiva produktionsflöden, hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.
Arbetet omfattar beredning och produktionsanpassning av svetsade produkter, där du ansvarar för att utveckla och förbättra våra styrande dokument såsom ritningsunderlag, arbetsinstruktioner och produktionskontroller. Rollen innefattar även produktions- och kvalitetstekniska uppdrag med särskilt fokus på svetsade konstruktioner.
Vi ser hög kompetens inom svetsning som en av rollens främsta styrkor. Din erfarenhet och tekniska kunskap inom svetsområdet blir ett värdefullt bidrag till produktionsutvecklingsteamet och spelar en viktig roll i arbetet med att utveckla processer, stärka kvaliteten och skapa effektiva tillverkningslösningar.
Vidare har du även arbetsuppgifter som:
Att arbeta med produktionsanpassning för att säkerställa effektiva och kvalitativa tillverkningsprocesser.
Att upprätta och följa upp för- och efterkalkyler.
Att delta i prissättning och kostnadsbedömningar av produkter och projekt.
Att säkerställa att tillverkningsunderlag följer gällande krav, standarder och kvalitetsnivåer.
Att ge tekniskt stöd till produktion inom svetsning, bearbetning och plåtbearbetning.
Att delta i förbättringsarbete för ökad kvalitet, produktivitet och lönsamhet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av våra produktionsprocesser, där din praktiska förståelse för svetsning, tillverkning och konstruktion blir en viktig tillgång. Här får du möjlighet att kombinera din erfarenhet från verkstadsgolvet med tekniskt utvecklingsarbete och vara en nyckelperson i arbetet med kvalitet, effektivitet och produktionsberedning.
Med fördel har du en produktionsteknisk bakgrund med gedigen praktisk kunskap inom olika svetstekniker och en god förståelse för svetsbeteckningar, ritningsläsning samt tillverkningsprocesser. Vidare har du grundläggande kunskaper inom bearbetning och tillverkningsteknik.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad med ett starkt tekniskt intresse. Vidare är du mycket social, du ser möjligheter och du känner dig trygg i en beslutsfattande roll. Du har förmåga att analysera tekniska utmaningar och omsätta krav och ritningsunderlag till praktiska, kostnadseffektiva och kvalitativa produktionslösningar.
Att du skriver och talar svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet samt att du har god kunskap i affärssystem och produktionsdokumentation. Meriterande är om du har en IWS-utbildning i grunden samt kunskaper i Monitor. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll, där vi kan bidra med utbildning.
Du trivs i samarbete med olika funktioner och att skapa förtroendefulla relationer. Du är initiativrik, ansvarstagande och drivs av att utveckla processer, förbättra arbetssätt och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Produktionsutvecklare svets är en direktrekrytering där du blir anställd av RG Mekaniska AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Bankeryd
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Roger Gustafsson Mekaniska AB Kontakt
Anikka Lindström anikka.lindstrom@eterni.se Jobbnummer
9966521