Produktionsteknisk specialist till försvarsindustrin!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2025-09-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Produktionsteknisk specialist till försvarsindustrin!
Är du en teknikintresserad problemlösare som trivs i en dynamisk vardag? Här får du chansen att arbeta med teknisk utveckling, förbättringsarbete och produktionsstöd i en säkerhetsklassad miljö. Vi söker en produktionsteknisk specialist som vill bidra med sin tekniska kompetens, nyfikenhet och samarbetsförmåga.
Vem är du?
Du gillar när det händer saker och har lätt att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du är nyfiken, initiativtagande och har ett öga för förbättringar - både i arbetssätt och teknik. Du är social, trivs nära produktionen och jobbar gärna i team.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Ingenjörsexamen inom maskinteknik, industriell ekonomi, industriell produktion, elektroteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser (krav på visst medborgarskap kan förekomma)
Meriterande om du har:
• Kunskap eller certifiering i IPC 610 / IPC 620
• Tidigare erfarenhet av produktion, gärna sommarjobb eller praktik
OM ROLLEN
Det här är jobbet för dig som vill kombinera teknik, struktur och mänsklig kontakt i ett nära samarbete med produktion, utveckling och andra funktioner.
Som produktionstekniker har du en viktig och praktiskt inriktad roll där du arbetar nära både produktionen och andra funktioner. Du ansvarar för att hantera avvikelser i produktionen, analysera problem och bidra till att hitta hållbara lösningar. Du skapar och uppdaterar arbetsinstruktioner, ser till att material och verktyg är förberedda, och ger teknisk support direkt ute i produktionen när frågor eller utmaningar uppstår.
En stor del av arbetet handlar också om att bidra till förbättringar - både när det gäller arbetssätt, metoder och ergonomi. Du hjälper till att säkerställa att produkter är möjliga att montera enligt ritning, och du är delaktig i inköpsprocesser när ny utrustning eller nya verktyg behövs. Dessutom ansvarar du för att uppdatera dokumentation vid ändringar i produkter eller processer.
Rollen är varierad och kräver att du kan hantera snabba förändringar, samarbeta med olika yrkesroller och prioritera rätt i stunden. Det är en vardag där det sällan blir exakt som planerat - men där du får en direkt påverkan på både kvalitet och flöde i produktionen.
Du blir en del av ett engagerat team på 16 personer som jobbar tätt tillsammans i en miljö där ingen dag är den andra lik.
OM FÖRETAGET
Vår kund är en ledande aktör inom försvarsindustrin och levererar avancerade tekniska lösningar för både militärt och civilt bruk. Med verksamhet över hela världen ligger deras fokus på innovation, säkerhet och kvalitet.
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden brinner för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt talanger. Vi arbetar med både bemanning och rekrytering och är verksamma i sju svenska städer samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att vara anställd hos oss på Framtiden.
REKRYTERINGSPROCESSEN
1. CV-granskning
2. Telefonavstämning med Framtiden
3. Kompetensbaserad intervju
4. Referenstagning
5. Slutintervju med kundföretaget
6. Säkerhetsprövning och registerkontroll
VILLKOR
Startdatum: September
Placeringsort: Järfälla
Arbetstider: 8-17, med flexmöjlighet
Omfattning: Heltid, på plats
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_50983_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9486221