Produktionsteknisk gruppchef till Scanias Batteriproduktion - Scania CV AB

Scania CV AB / Chefsjobb / Södertälje2021-04-12Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.Var med och bygg en hållbar framtidScanias ambition är att vara ledande i skiftet mot hållbara transportlösningar. I den ambitionen spelar elektrifiering en viktig roll! Vill du vara med och leda industrialiseringen av Scanias nya revolutionerande Batterimontering? Unik möjlighet till detta finns nu, vi söker nu en produktionsteknisk gruppchef till Scanias Batteriproduktion.2021-04-12Du verkar i en internationell miljö där Scania har startat montera fordonsbatterier och förbereder produktionsstarten av den nya generationen batterimoduler och batteripack. Din roll är att leda en dedikerad grupp av duktiga anställda som arbetar med linjesupport och för att säkerställa produktionsstart av de nya komponenter du och ditt team ansvarar för. Projektteamet består av erfarna och kompetenta ingenjörer som arbetar enligt Scanias metoder. Du ingår i teknikfunktionens ledningsgrupp med de andra gruppcheferna, ni stöttar varandra, utbyter erfarenheter och prioriterar utifrån hela PRU:ets framfart och status. Under tiden bygger ni kunskap och får erfarenhet som bidrar till en framgångsrik internationell uppskalning av produktionskapaciteten inom Traton.Det är högst meriterande med produktionsteknisk bakgrund inom P&L och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Som person är du nyfiken och engagerad i ditt arbete, du är kommunikativ och involverande, och motiveras av att vara en viktig deltagare i ett projekt med högt tempo där förutsättningarna kan ändras och skapa nya utmaningar. För att lyckas i rollen behöver du ha ett drivande förhållningssätt, förmåga att analysera komplexa situationer på ett strukturerat sätt, ta ansvar för dina leveranser och vara lösningsorienterad.Du jobbar målmedvetet med att skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare så att de presterar ett gott resultat i rätt tid. Du har ett tekniskt intresse och har förmågan att kunna sätta dig in i detaljer men samtidigt se helheten. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga som leder till förtroendefulla relationer då du kommer att ha många internationella kontakter.För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska och engelska i tal och skrift.Batteriproduktion på Scania är en ny enhet men vi har redan byggt ett starkt team och hjälper varandra och kontinuerligt förbättrar våra tvärfunktionella arbetssätt för att säkra våra processer. Det här är en spännande möjlighet att vara med och bygga en helt ny fabrik och bygga kompetens inom ett nytt teknikområde som är mycket viktigt för en hållbarare framtid inom transportindustrin. Inom batteriproduktionen så har vi högt ställda ambitioner inom hållbarhet, jämställdhet, inkludering och digitalisering.Inom Batteriproduktion har vi flertalet projekt på gång just nu. Två av dessa projekt handlar om att inhandla och installera nya, högt automatiserade produktionsliner i en ny fabrik som är under uppbyggnad. På den ena linen kommer battericeller från Northvolt att monteras och lasersvetsas ihop till batterimoduler. Detta kommer ske med låga takttider, korta cykler, liten variation och därmed lämpa sig för hög automatiseringsgrad. På den andra linen monteras dessa moduler ihop till batteripack som kan väga över 1000 kg. Inom den linen kommer det finnas både robotar och manuell montering samt ett stort antal teststationer i end-of-line. Ett av projekten är att sätta upp en process för VCB kablagemontering. Detta är också ett nytt och spännande område för Scania P&L.Om du är rätt person för oss lovar vi att ge dig en intressant och utmanande upplevelse i en teamfokuserad miljö med bra anda. Varmt välkommen med din ansökan!För mer informationKontakta Julia Mörtberg 08-553 714 90, Produktionsteknisk chef, Scanias batteriproduktionDin ansökan ska innehålla personligt brev, CV och relevanta betygskopior. Ansök via hemsidan Reflex/Jobbsök snarast möjligt dock senast den 2021-05-05. Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningsperioden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. JobID 20211206.Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.