Produktionsteknisk chef till Westermo i Stora Sundby
2026-03-23
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges mest avancerade elektronikfabriker och leda arbetet mot nästa nivå av automation och digitalisering? Westermo söker nu en produktionsteknisk chef som vill ta ett strategiskt ansvar för att utveckla produktionsteknik och produktionsprocesser i vår fabrik i Stora Sundby.Det här är en nyckelroll för dig som vill kombinera teknik, ledarskap och utveckling i ett internationellt teknikbolag med stark tillväxt.
Om Westermo
Westermo är ett globalt teknikbolag som utvecklar robusta datakommunikationslösningar för kritisk infrastruktur, exempelvis järnväg, energi och industriella nätverk. Våra produkter används i miljöer där tillförlitlighet är avgörande.
Vår huvudfabrik ligger i Stora Sundby utanför Eskilstuna och fungerar som koncernens "core plant" för produktion, industrialisering och metodutveckling. Här utvecklar vi processer och arbetssätt som implementeras i våra fabriker i Sverige, Tyskland, Irland och Indien.
Westermo befinner sig i en stark tillväxtfas med ökade investeringar och en tydlig ambition att fortsätta expandera globalt.
Om rollen
Som produktionsteknisk chef ansvarar du för att utveckla och leda arbetet inom produktionsteknik och produktionsutveckling i fabriken i Stora Sundby.
Rollen är en del av en organisatorisk satsning där vi stärker ledarskapet för att kunna hantera en allt mer komplex verksamhet och samtidigt skapa förutsättningar för framtida tillväxt.
Du leder ett team på cirka 11 medarbetare och arbetar nära produktion, testteknik, kvalitet och andra centrala funktioner i verksamheten.
Ditt uppdrag är att säkerställa att våra produktionsprocesser fortsätter utvecklas mot högre kapacitet, ökad automation och förbättrad effektivitet, med särskilt fokus på att stärka vår resa mot en mer digitaliserad och smart fabrik.
Exempel på ansvarsområden:
Leda och utveckla teamet inom produktionsteknik och produktionsutveckling
Driva utveckling av produktionsprocesser från inkommande material till färdig produkt
Ansvara för tekniska förbättringsinitiativ inom automation, digitalisering och AI
Säkerställa rätt kapacitet och tekniska förutsättningar i fabriken i takt med ökad efterfrågan
Delta i verksamhetsplanering och S&OP för att säkerställa rätt maskinkapacitet
Arbeta strukturerat med KPI:er, budget och uppföljning
Industrialisera nya produkter i nära samarbete med R&D
Bidra i och driva globala projekt kopplade till rollen som core plant
Bidra till att utveckla fabriken i Stora Sundby mot en mer digitaliserad, smart och världsledande produktion
Vem söker vi?
Vi söker en erfaren ledare inom produktion eller produktionsteknik som trivs i en miljö där teknik, utveckling och förbättringsarbete står i centrum.
Du har en stark förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande och drivs av att utveckla både människor och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ledande roller inom produktion, produktionsteknik eller industriell utveckling
God förståelse för industriella tillverkningsprocesser
Erfarenhet av förbättringsarbete, automation eller digitalisering i produktion
Akademisk utbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av budget, KPI-uppföljning och verksamhetsutveckling
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet från elektronikproduktion, EMS eller komplex tillverkningsindustri.
Som person är du strukturerad, utvecklingsdriven och tydlig i ditt ledarskap. Du har förmågan att skapa engagemang i teamet och samtidigt driva förändring i en tekniskt avancerad miljö.
Westermo erbjuder
Hos Westermo får du möjlighet att ta en central roll i utvecklingen av en avancerad elektronikproduktion i ett internationellt teknikbolag med stark framtidstro.
Här kombineras det mindre bolagets snabba beslutsvägar och entreprenörsanda med den globala koncernens resurser och långsiktighet.
Du får vara med och forma nästa steg i vår tillväxtresa där målet är att fördubbla produktionskapaciteten i fabriken i Stora Sundby under de kommande åren.
Placeringsort: Stora Sundby (Eskilstuna)
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 5 april. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka.
I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
