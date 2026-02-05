Produktionsteknisk chef till Frauenthal Gnotec Sweden AB
2026-02-05
Vill du vara motorn i Gnotecs produktionstekniska utveckling och leda en nyckelfunktion som påverkar kvalitet, leverans och kostnad - varje dag? Vi söker en Produktionsteknisk chef som kombinerar strategisk höjd med operativ närvaro och som vill driva vår fortsatta teknik- och förbättringsresa inom pressning, svetsning och montering.
Om rollen
Som Produktionsteknisk chef har du det övergripande ansvaret för vår produktionstekniska avdelning, inklusive NPI/industrialisering, med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du leder ett team om ca sju direktrapporterande (projektledare, produktionstekniker och en senior verktygstekniker) och verkar i nära samarbete med produktion, underhåll, logistik och ekonomi samt koncernens Group/Tool Development i Sverige och Tyskland. Rollen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till General Manager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla produktionstekniska avdelningen.
Säkerställa effektiva, säkra och kostnadseffektiva flöden.
Driva NPI-projekt från kundens utveckling till industrialisering.
Standardisera och dokumentera processer och förbättringar.
Ansvara för CAPEX-portfölj (~18 MSEK/år) och leda stora investeringar.
Driva automation/logistikinitiativ inklusive AGV.
Vara aktiv i ledningsgruppen med tekniskt och ekonomiskt underlag.
Hantera snabbrörliga kundflöden och öka planerbarheten.
Vem är du?
Ingenjörsutbildning eller motsvarande (minst 5 års erfarenhet).
Erfarenhet av produktionsteknik och NPI/industrialisering.
Kunskap inom pressteknik och/eller svetsteknik.
Erfarenhet av Lean, standardisering och förbättringsarbete.
Svenska/engelska, god systemvana (gärna Jeeves).
Personligt driver du struktur, analys och tydlig kommunikation. Du leder genom närvaro, tydlighet och förmåga att skapa förtroende och delaktighet.
Vi erbjuder
Strategiskt viktig roll i global koncern.
Möjlighet att påverka investeringar, arbetssätt och tekniksprång.
En utvecklingsorienterad kultur med hög takt och stort engagemang.
Om Frauenthal Gnotec Sweden
Frauenthal Gnotec Sweden har cirka 300 anställda vid anläggningarna i Kinnared och Hyltebruk. Vi är en del av SteelCo Tech inom RCP-Invest och levererar som Tier-1 till bl.a. Volvo Cars, Volvo AB och Scania. Vår produktion bygger på avancerad pressning, svetsning och montering med hög grad av automation, Lean-metoder och nollfels-princip.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Frauenthal Gnotec Sweden med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup. Låter detta som en passande roll för dig? Ansök då så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 2026-03-08. Tjänsten söker du via ansökningslänken.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult: Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
Vi ser fram emot din ansökan!
