Produktionstekniker- och utvecklare till långsiktigt uppdrag

2025-10-21
Vi söker produktionstekniker och utvecklare för att leda innovation och utveckling inom produktionsoptimering hos vår kund. Läs mer nedan och välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för vår kunds räkning engagerade och drivna ingenjörer som vill vara med och utveckla framtidens tillverkning av storskaliga eltekniska kompententer.
Företaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder flera spännande möjligheter inom produktionsteknik och produktionsutveckling, där rollens exakta inriktning anpassas efter din bakgrund, erfarenhet och ditt intresse.
Du kommer att arbeta nära produktionen med fokus på förbättring, effektivisering och utveckling av tillverkningsprocesser - antingen i en mer strategisk utvecklingsroll eller i en mer operativ produktionsteknisk roll.
Här blir du en del av ett starkt team med gott samarbete och stort tekniskt kunnande, där man hjälper varandra och tar tillvara på varandras erfarenheter.
Dina arbetsuppgifter
Som en del av produktionsteknik- eller produktionsutvecklingsteamet kommer du att:
• Identifiera och driva förbättringsprojekt inom effektivitet, kvalitet, säkerhet och leveranssäkerhet.
• Analysera produktionsflöden och implementera tekniska lösningar som förbättrar processer och arbetsmetoder.
• Delta i investerings- och utvecklingsprojekt, exempelvis vid installation av nya maskiner, verktyg och utrustning.
• Stödja vid introduktion av nya produkter och processer, samt uppdatera arbetsinstruktioner och teknisk dokumentation.
• Bidra till företagets satsningar på digitalisering och automation.
• Arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med kollegor inom produktion, kvalitet, underhåll, design, inköp och R&D, både lokalt och globalt.
VI SÖKER DIG SOM
Har en teknisk utbildning - exempelvis inom produktion, maskinteknik, industriteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kan ha arbetat som produktionstekniker, processutvecklare, förbättringsingenjör eller i en liknande roll inom tillverkningsindustrin.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av produktionsutveckling, förbättringsarbete eller processoptimering.
• Kännedom om Lean, Six Sigma eller andra förbättringsmetoder.
• God förmåga att analysera data och omsätta insikter i praktiska lösningar.
• Erfarenhet av projektledning eller deltagande i investerings- och utvecklingsprojekt.
• God samarbetsförmåga och ett strukturerat, lösningsorienterat arbetssätt.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av system som Power BI, MES eller CAD, men det är inget krav.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi tror att du är engagerad, nyfiken och självgående, med förmåga att se helheten i produktionsflöden. Du är analytisk, men också handlingskraftig och trivs med att ta ansvar för att driva förbättringar från idé till genomförande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
