Produktionstekniker till Voith i Hudiksvall
2025-08-29
Voith är ett av Europas största familjeföretag och har mer än 20 000 anställda i över 60 länder som omsätter 4,3 miljarder euro. Som ett ledande teknikföretag sätter Voith standarder inom segmenten energi, infrastruktur, tåg, vind, papper, råvaror samt transport.
Voith Turbo Safeset i Hudiksvall tillverkar och utvecklar främst avancerade momentbegränsande kopplingar och fasta förbandskopplingar som används för att förbättra produktionsprocessen och skydda drivlinor i roterande utrustning. Vår välkända kunskap och expertis kommer från våra anställda eftersom våra lösningar baseras på deras kompetens, som består av ett brett spektrum av bakgrunder, utbildningar och erfarenheter. Kompetensnivån i företaget är hög och en stor vikt läggs vid samarbete över avdelningsgränser, det är receptet på vårt trivsamma och utvecklande arbetsklimat.
Läs mer om oss på http://www.voith.com.
Vill du vara med och optimera vår produktion?
Är du tekniskt intresserad, har ett sinne för förbättringsarbete och trivs med att arbeta i en dynamisk produktionsmiljö, så är det här rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en driven och engagerad Produktionstekniker för att stärka vårt team i Hudiksvall.Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos oss kommer du att spela en viktig roll i att analysera, optimera och effektivisera våra produktionsprocesser.
I rollen arbetar du nära produktionen för att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder, både tekniskt och processmässigt. Du utför felsökningar och är tekniskt stöd till produktionen samt arbetar med CAD/CAM programmering för att stödja maskinbearbetning och design av nya komponenter. I samarbete med andra avdelningar säkerställer du att produktionsmål uppfylls och produktkvalitet bibehålls.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete i ett expansivt företag där du har möjlighet att vara med och påverka och förbättra våra produktionsprocesser.
Vår arbetsmiljö präglas av engagemang och samarbete.Profil
Vi ser att du har en teknisk utbildning inom tex produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande operativ erfarenhet inom industrin.
Du är teknisk intresserad, gärna erfarenhet av förbättringsarbete och trivs att arbeta i en dynamisk produktionsmiljö.
Meriterande är om du har erfarenhet av CAD/CAM-programmering, kunskaper i att arbeta med produktionsutrustning och erfarenhet av att implementera och driva förbättringsprojekt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad, planerar ditt arbete väl och slutför dina åtaganden inom utsatt deadline. Du gillar att samarbeta och hittar lösningar på uppkomna problem tillsammans med dina kollegor. Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att få veta mer om dig! Sök tjänsten via www.clockworkpeople.se
senast 21-9-2025.
I denna rekrytering samarbetar Voith med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vid frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Eva Lambertsson på 070-530 05 22 eller eva.lambertsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
