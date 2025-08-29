Produktionstekniker till vår Montageverkstad
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av omfattande miljardaffärer!
För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds ytterligare Produktionstekniker vår montageverkstad.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Du kommer att ha en viktig roll i att skapa och upprätthålla produktionsupplägg samt se till att konfigurationsstyrt underlag finns tillgängligt för våra montörer.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår:
- Uppföljning av produkter och i samförstånd med konstruktion upprätta ändringsbegäran
- Hantera interna och externa avvikelser
- Utföra Process/produktions-FMEA
- Beredning metoder arbetsinstruktioner
- Frekvens/klockstudier
- Balansering av produktionsflöden
- Vara sammanhållande vid uppbyggnad av monteringsavdelningar
- Hantera inköp av verkstadsutrustning och göra verktygsbeställningar
- Aktivt verka för effektivisering av metoder och arbetssätt
- Sprida information och samverka med kollegor
- Särskilt uppmärksamma farliga situationer och rapportera dessa som tillbud
Den du är
Vi vill att du har relevant eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och på engelska. Vi arbetar i SAP och ARAS, erfarenhet av dessa system är meriterande.
Att du har god förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete ser vi som en självklarhet. Du kommer att ha många kontaktytor, både intern och externt, och därför är det viktigt för oss att du har god kommunikativ förmåga.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-08-29Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Daniel Nilsson chef produktionsteknik
070-170 31 80 , eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting 070 - 377 02 45.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
