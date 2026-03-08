Produktionstekniker till vår kund i Stora Sundby !
2026-03-08
Vi söker nu en driven och strukturerad produktionstekniker till en väletablerad industri i Stora Sundby. Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet från tillverkningsindustrin? Trivs du i en roll där du arbetar nära produktionen och bidrar till att utveckla och förbättra processer? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om tjänsten: Som produktionstekniker via oss blir du en viktig del av produktionsteamet hos en väletablerad industriverksamhet i Stora Sundby. I rollen arbetar du nära produktionen med fokus på att utveckla, förbättra och säkerställa effektiva tillverkningsprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att stödja produktionen i tekniska frågor, analysera och förbättra produktionsflöden samt arbeta med ständiga förbättringar av processer, metoder och utrustning. Du kommer även att delta i arbetet med att optimera produktionslinjer, implementera förbättringsåtgärder och bidra till hög kvalitet och effektivitet i produktionen.
Arbetsuppgifter:
Stötta produktionen i tekniska frågor och bidra till en stabil och effektiv tillverkningsprocess
Arbeta med förbättringar av produktionsflöden, metoder och arbetssätt
Felsöka och analysera problem i produktionen samt ta fram långsiktiga lösningar
Delta i implementering av nya produkter, processer och produktionsutrustning
Ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner samt teknisk dokumentation
Samarbeta med produktion, kvalitet och andra avdelningar för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet
Driva och delta i arbete kring ständiga förbättringar och effektivisering av produktionen

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis produktionsteknik, maskinteknik eller annan relevant teknisk inriktning
Erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna i en roll nära produktion eller produktionsteknik
God förståelse för produktionsprocesser och tekniska flöden
Erfarenhet av förbättringsarbete och effektivisering inom produktion är meriterande
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärs- eller produktionssystem är meriterande
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
