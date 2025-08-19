Produktionstekniker till Teknsikt Bolag
2025-08-19
I rollen som Produktionstekniker kommer du få jobba med hela produktionslinan. Vi söker dig som har en utbildning samt några års erfarenhet av att jobba inom produktion och söker dig till en spännande tjänst du får stort ansvar och möjlighet att utvecklas i din roll. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
I rollen kommer du att arbeta brett inom produktionsteknik med fokus på att säkerställa kvalitet och effektivitet i tillverkningsprocessen. Du ansvarar för avvikelsehantering där du i nära samarbete med andra funktioner analyserar och åtgärdar avvikelser. För att skapa tydliga och uppdaterade riktlinjer för montering kommer du även att ta fram och underhålla arbetsinstruktioner. Vidare arbetar du i produktionsprocessen och ger tekniskt stöd till både operatörer och produktionspersonal.
En viktig del av arbetet är att driva metod- och processutveckling för att förbättra effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Du är också ett stöd i producerbarhetsfrågor, där du samarbetar med utvecklingsteam för att optimera design ur ett produktionstekniskt perspektiv. Rollen innebär även att du genomför inköp av utrustning och maskiner samt skapar ändringsförfrågningar på befintligt produktunderlag.
Vi söker dig med stort teknikintresse som trivs med att lösa problem och vill bidra till ett ständigt förbättrat produktionsflöde.
Arbeta med avvikelsehantering.
Skapa och underhålla arbetsinstruktioner för att säkerställa tydliga och uppdaterade riktlinjer för montering.
Arbeta med beredning och routing i produktionsprocessen.
Stötta tillverkningen och ge teknisk support till operatörer och produktionspersonal.
Driva metod- och processutveckling för att förbättra effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö.
VI SÖKER DIG SOM:
En utbildning inom relevant område samt några års erfarenhet inom produktion eller produktionsteknik
Grundläggande teknisk förståelse och är van vid produktion
Flytande kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
I denna rekryteringsprocess kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, motiverad och initiativtagande. Det kommer krävas stort ansvarstagande över produktionen och sätter därför krav på att du även bör vara lyhörd och kommunikativ i ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
