Produktionstekniker till tekniskt bolag i Vara!
Har du ett stort intresse för produktionsteknik och vill bli en del av ett väletablerat bolag? Har du dessutom ett stort intresse för utveckling inom produktion och är en person som vill ha en roll med många kontaktytor? Då kan tjänsten som Produktionstekniker vara något för dig, varmt välkommen att skicka in din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som Produktionstekniker kommer du att ingå i en projektgrupp bestående av projektledare och operativa produktionstekniker. I dagsläget genomgår en förändring som ställer krav på en omställning, arbetar ni tillsammans med att knyta samman samt optimera flöden i produktionen utefter de förändringar som görs och de nya förutsättningar dessa förändringar innebär.
I rollen som Produktionstekniker har du därför nära samarbete med produktionsledare, löpande produktionstekniker, underhåll, operatörer och kvalitetsteknik och ansvarar för att områden inom automation och kringutrustning. Detta ställer således krav på kunskaper inom bearbetning och erfarenhet av beräkning inom teknisk kapacitet och balansen samt analys kopplat till förhållandet mellan människa och maskin.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Arbete och utveckling av arbetsplatsutformning.
Utformning av arbets- och underhållsinstruktioner.
Arbete med samt kring lyftverktyg och andra specialverktyg.
Balansering och teknisk bemanning.
Genomförande av människa-/maskin-diagram och analys.
Arbete med flödesanalys.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole-/universitetsutbildning inom Produktionsteknik eller likvärdigt område.
Har ett stort intresse för och erfarenhet av att arbeta produktionsnära och inom bearbetning.
Har goda kunskaper inom bearbetning.
Kommunicerar på svenska och engelska flytande i både tal och skrift då språken kommuniceras i det dagliga arbetet.
Det är meriterande men inget krav om du:
Har tidigare arbetslivserfarenhet av en liknande roll.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och för att lyckas i rollen tror vi att du besitter en god kommunikativ förmåga, då personliga möten är en central del i arbetet. Du är nyfiken, positiv och kan planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du främjar ett öppet, förtroendefullt och innovativt klimat i din gruppering såväl som i samarbete med operatörer och andra funktioner. Du är strukturerad, nyfiken och positiv och ser utmaningar i stället för problem.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday. Anställningen sträcker sig till årskiftet med goda möjligheter till förlängning.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid.
Start: Omgående alternativt enligt överenskommelse.
Placering: Vara.
Lön: Fast månadslön, marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
