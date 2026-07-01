Produktionstekniker till Surewood Housing
Delve Interim & Search AB / Maskiningenjörsjobb / Vimmerby Visa alla maskiningenjörsjobb i Vimmerby
2026-07-01
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Hos Surewood Housing kliver du in i en verksamhet i stark tillväxt, där du får en central roll i att utveckla och stabilisera produktionen. Här arbetar du nära verksamheten, operatörerna och tekniken – i en miljö där mycket fortfarande formas och där ditt bidrag gör verklig skillnad.
Rollen passar dig som trivs i en vardag där du både löser problem här och nu och samtidigt vill förstå varför de uppstår. Du blir en viktig del i att skapa struktur, förbättra arbetssätt och säkerställa en stabil och effektiv produktion över tid.
Låter det intressant? Sök rollen som Produktionstekniker till Surewood Housing.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som Produktionstekniker med inriktning el/automation har du en nyckelroll i att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera produktionen. Du arbetar nära verksamheten med att driva förbättringar i processer och arbetssätt, samtidigt som du säkerställer stabil drift i produktionen. Rollen kombinerar operativ problemlösning med ett långsiktigt förbättringsfokus och kräver god teknisk förståelse, samarbetsförmåga och förmåga att omsätta behov till hållbara lösningar.
Exempel på ansvarsområden:
• Stötta produktionen i det dagliga arbetet genom att snabbt hantera tekniska problem och bidra till en stabil drift • Felsöka och samordna åtgärder vid störningar i maskiner, styrsystem och andra tekniska installationer • Driva och utveckla produktionstekniska förbättringar som stärker kvalitet, kapacitet, driftsäkerhet och flödeseffektivitet • Identifiera, analysera och genomföra förbättringsåtgärder i produktionsprocesser, arbetssätt och layout • Säkerställa drift, utveckling och underhåll av el- och automationslösningar kopplade till maskiner och produktionsutrustning • Medverka i tekniska projekt, installationer och uppstarter av ny eller ombyggd utrustning • Ta fram och utveckla teknisk dokumentation, instruktioner och standarder som stödjer ett strukturerat och effektivt arbetssätt • Följa upp drift, underhåll och enklare tekniska frågor kopplade till fastighetens funktion
Tjänsten är placerad vid våra produktionsanläggningar i Gullringen. Du rapporterar till chef Produktionsstöd, startdatum enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning inom el, automation, produktionsteknik eller ett närliggande område, samt erfarenhet från producerande industri. Du känner dig trygg i att arbeta nära produktionen med el, automation, styrsystem eller tekniskt underhåll.
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs i en miljö där allt inte är färdigdefinierat. Du är van vid att hantera problem som uppstår i vardagen, men har också förmågan att lyfta blicken, prioritera och arbeta strukturerat för att hitta långsiktiga lösningar.
Som person är du: • Förtroendeingivande och har lätt att skapa relationer på produktionsgolvet • Lösningsorienterad men också analytisk – du vill förstå varför problem uppstår • Strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt, med förmåga att prioritera • Prestigelös och delaktig – du är en del av lösningen, inte den som bara pekar på problem
Du är tekniskt nyfiken och motiveras av att förbättra, förenkla och skapa en mer stabil produktion över tid. För rollen behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt vara van att arbeta i affärssystem, gärna Monitor.
Om Surewood Housing
Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus. Surewood Housing levererar bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
Vi verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i vår toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som vi förvärvade av Skanska under 2025, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
På Surewood Housing tror vi att en bra arbetsplats är mer än meningsfulla uppgifter och effektiva processer. Det handlar även om människor, kultur och att tillsammans skapa en vardag där gemenskap och arbetsglädje får ta plats.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida.
Vår kultur
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden enkla, modiga och schyssta. Vi strävar efter att vara enkla i våra processer, modiga i våra beslut och schyssta i vårt bemötande av kunder, leverantörer och medarbetare. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Gullringen
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Surewood Housing med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998133-2080160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Idrottsgatan 26 (visa karta
)
598 73 GULLRINGEN Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
9987173