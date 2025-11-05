Produktionstekniker till spännande bolag inom försvarsindustrin!
2025-11-05
Om tjänsten:
Vill du arbeta i en dynamisk produktionsmiljö där teknik, innovation och teamwork går hand i hand? Som produktionstekniker får du arbeta med allt från produktionsförberedelser, layout och balansering av produktionslinor till att stötta montörer, effektivisera processer och ta fram arbetsinstruktioner. Här får du möjlighet att vara med från prototyp till färdig produkt, och du blir en viktig del av ett företag som ständigt växer och utvecklas.
Vi söker dig som: Har en utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik, logistik eller liknande. Du är kommunikativ, strukturerad och trivs med att ha många kontaktytor. Har du erfarenhet av produktionsförberedelser och/eller CAD är det meriterande.
Om Företaget:
Ledande aktör inom utveckling, tillverkning och support av avancerade fordonssystem och försvarslösningar. Här råder en öppen, inkluderande och teknikdriven miljö med fokus på innovation, kvalitet och ständig förbättring. Företaget erbjuder många karriärvägar och satsar stort på kompetensutveckling. Du får möjlighet att arbeta nära produkten och se konkreta resultat av ditt arbete.
Praktisk information:
Tjänsten är placerad i Örnsköldsvik och är en del av Xameras Talangprogram, Xamera Talent. Här har företaget har valt att investera extra i just dig och din personliga utveckling. Vidare tillsätts tjänsten löpande och är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Då rollen omfattas av försvarssekretess krävs godkänd säkerhetsprövningPubliceringsdatum2025-11-05Kontaktmyra.bunner@xamera.semaja.persson@xamera.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
