Produktionstekniker till Södergrens BR Metallindustri AB
2025-09-25
Är du en teknikintresserad och lösningsorienterad person som vill ta nästa steg i karriären? Nu söker vi på Auxante AB en driven produktionstekniker till Södergrens BR Metallindustri AB, ett expansivt industriföretag med lång erfarenhet och stark framtidstro. Här får du möjlighet att ta en nyckelroll där du arbetar med spännande projekt, utvecklar befintliga processer och bidrar till företagets fortsatta tillväxt.
Som produktionstekniker hos Södergrens BR Metallindustri AB blir du en viktig del av teamet och en nyckelperson i företagets utvecklingsarbete. Rollen är bred och varierande - du arbetar både med tekniska förbättringar, effektivisering av produktionsprocesser och stöttar produktionen i det dagliga arbetet.
Du kommer att ha en central roll i att ta fram nya lösningar, bidra i affärsutvecklingsprojekt och säkerställa att produktionen håller hög kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Tjänsten rapporterar direkt till platschefen och innebär ett nära samarbete med produktion, konstruktion, leverantörer och andra funktioner inom företaget.
Bereda nya artiklar - från ritningsgranskning till färdig produkt.
Driva förbättrings- och utvecklingsprojekt i produktionen.
Ge tekniskt stöd till produktion och andra avdelningar.
Samarbeta med leverantörer kring material, teknik och kvalitet.
Delta i sälj- och utvecklingsarbete kopplat till nya produkter och affärsområden.Profil
Meriterande: Erfarenhet av Monitor G5.Vi söker en driven, strukturerad och ansvarstagande person som brinner för teknik, förbättringar och utveckling. Du trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten, samarbeta med olika funktioner och driva projekt framåt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från tillverkande industri, gärna plåtbearbetning.
Erfarenhet av produktionsteknik och kvalitetsteknik.
Förmåga att driva projekt och arbeta självständigt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Systemvana och erfarenhet av affärssystem.
Krav: Erfarenhet av SolidWorks (för 3D-modellering och ritningar).
Meriterande: Erfarenhet av Monitor G5.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
