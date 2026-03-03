Produktionstekniker till siemens energy
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-03-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi på Randstad en engagerad produktionstekniker till vår kund Siemens Energy i Finspång. Här får du chansen att ta plats i hjärtat av Rotorline, en miljö där avancerad teknik möter hantverksskicklighet och där ditt öga för detaljer gör den stora skillnaden.
Som produktionstekniker hos oss startar du dagen med att säkerställa att våra höga kvalitetskrav uppfylls hela vägen. Ditt fokus ligger på avancerad manuell mätning och visuella kontroller, där du använder verktyg som mikroskop och profilprojektor för att granska detaljer med extremt höga kundkrav. Rollen är mångsidig; ena stunden leder du datainsamlingen och dokumenterar mätprocesser i SAP, och i nästa stund hanterar du det fysiska flödet i verkstaden med hjälp av truck och travers.
Du har gedigen erfarenhet av ritningsläsning och manuell mätning.
Du förstår vad höga toleranskrav innebär i praktiken och lämnar inget åt slumpen.
Du är bekväm med IT-system och har med fördel tidigare arbetat i SAP.
har vana av att köra truck och travers (mycket meriterande).
Språk: Du behärskar både svenska och teknisk engelska obehindrat i tal och skrift.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Vi tar inte emot ansökningar via epost. För frågor om tjänsten vänligen kontakta: johan.lykkehammar@randstad.se
Ansvarsområden
Precision i fokus: Genomföra manuella mätningar, visuella kontroller samt mätning i mikroskop och profilprojektor på detaljer med extrema krav.
Teknisk support: Stötta maskinmätningen vid behov och agera brygga mellan konstruktion och produktion för att lösa tekniska utmaningar.
Digital hantering: Ansvara för datainsamling och noggrann dokumentation av mätresultat direkt i SAP.
Logistik och flöde: Hantera produkter och material med hjälp av truck och travers för att hålla produktionstakten uppeKvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av ritningsläsning och manuell mätning.
Du förstår vad höga toleranskrav innebär i praktiken och lämnar inget åt slumpen.
Du är bekväm med IT-system och har med fördel tidigare arbetat i SAP.
har vana av att köra truck och travers (mycket meriterande).
Språk: Du behärskar både svenska och teknisk engelska obehindrat i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Johan Lykkehammar johan.lykkehammar@randstad.se +46708499071 Jobbnummer
9773352