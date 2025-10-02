Produktionstekniker till Saab Aeronautics
Har du en passion för flygteknik och vill vara med och
skapa framtidens försvarslösningar? På Saab Aeronautics har du chansen att ta
ditt nästa steg i karriären som produktionstekniker och spela en nyckelroll i
att säkerställa att stridsflygplan tillverkas med högsta precision och
effektivitet!
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med över
22 000 engagerade medarbetare som utvecklar teknik i syfte för en tryggare och
mer hållbar framtid. Saab Aeronautics är en av Saabs mest framstående
affärsenheter, specialiserad på att utveckla, tillverka och underhålla
avancerade flygsystem och stridsflygplan. Här kombineras innovation och teknisk
spetskompetens med ett fokus på att skapa framtidens flygtekniklösningar, som
inte bara möter dagens krav utan också förbereder oss för morgondagens utmaningar.
För dig som produktionstekniker innebär detta att du blir en
del av en internationell, högteknologisk miljö där varje detalj räknas, och där
ditt arbete bidrar till att bygga produkter som försvarar och skyddar på global
nivå.
Din roll:Som produktionstekniker inom sektionen Manufacturing
Engineering Structural Assembly på SAAB Aeronautics får du en central roll i
skapandet av framtidens försvarsflyg. Här arbetar du tillsammans med sex andra
kollegor i nära samspel med teknisk beredning för att kravställa designen och
säkerställa att produkter tillverkas med rätt kostnad och kvalitet. Genom
delaktighet i tillverkningsprocessen påverkar du hur högteknologiska system ska
byggas och optimerar arbetsmetodiken för att nå högsta effektivitet.
Urval av arbetsuppgifter:Driva
förbättringsarbete och lösa produktionstekniska problem som rör
tillverkning av stridsflygplan
Delta
aktivt i hur skrovet ska byggas och optimera arbetsmetodiken för
tillverkningen
Arbeta
nära beredning för snabb feedback och omställning i optimering av
tillverkningsprocessen
Din profil:För att lyckas i rollen som produktionstekniker på SAAB ska
du uppskatta teamwork eftersom din roll blir en länk mellan teknisk beredning
och produktion. Du är en problemlösare som ser till att ta tag i saker och kan
driva ditt egna arbete framåt. Vi ser gärna att du är nyfiken av dig och
ständigt vill utöka ditt kunskapsförråd.
Skallkrav:Eftergymnasial
utbildning inom produktionsteknik eller annat relevant område
Flytande
i svenska och engelska, både i tal och skrift
Datorvana
Genomgå
en godkänd säkerhetsprövning
Meriterande:Erfarenhet
av produktionsteknik
Arbete
inom tillverkningsindustri Publiceringsdatum2025-10-02Erfarenheter
av produktionssystem som IFS eller andra system
Om oss:Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering,
vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli
anställd direkt hos kund.
